PSG: Luis Enrique explique comment le nouveau capitaine a été désigné

Marquinhos sera de nouveau le capitaine du PSG cette saison. Luis Enrique a expliqué en conférence de presse avoir laissé les joueurs désigner leurs représentants.

Comme pour les délégués à l'école. En conférence de presse à la veille du match du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Toulouse FC (samedi 21h, 2e journée de Ligue 1), Luis Enrique a révélé avoir laissé ses joueurs choisir leurs capitaines pour la saison. Quatre joueurs ont été choisis, a précisé l'entraîneur espagnol.

Mais c'est Marquinhos qui a été désigné - et donc maintenu - comme numéro un lors d'un vote réalisé avant le déplacement en Haute-Garonne, selon les informations de RMC Sport. Le défenseur brésilien, remplaçant pour le premier match de la saison contre Lorient (0-0), conserve donc le brassard qu'il porte depuis le départ de Thiago Silva.

"Ce n'est pas mon travail de choisir les capitaines"

"Pour moi, c'est très simple: je ne choisis pas les capitaines, a déclaré Luis Enrique. Ce sont les joueurs qui choisissent. Ils votent et décident qui les représente. (...) Il y a quatre capitaines. En tant qu'entraîneur, mon expérience me dit que ce n'est pas mon travail de choisir les capitaines. Ce serait le capitaine de l'entraîneur. Non, je veux un capitaine des joueurs".

Relancé pour connaître l'identité des joueurs, Luis Enrique a expliqué ne pas être au courant des résultats de la consultation: "Je ne connais pas les capitaines. Je crois qu'ils ont voté aujourd'hui ou hier. Quand je le saurai, je n'aurai aucun problème à vous le communiquer".