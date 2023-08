Les joueurs du PSG ont choisi Marquinhos comme capitaine

Luis Enrique a expliqué que les joueurs du Paris Saint-Germain ont voté pour élire leur capitaine. Selon les informations de RMC Sport, l’effectif francilien a choisi de laisser le brassard à Marquinhos.

Luis Enrique a dit ce vendredi devant la presse qu’il n’avait pas décidé à qui confier le brassard de capitaine au PSG. A la place, l’entraîneur espagnol a expliqué laisser ses joueurs choisir. Selon les informations de RMC Sport, le vote réalisé avant le match contre Toulouse a acté le maintien de Marquinhos comme capitaine de l’équipe francilienne.

Remplaçant lors du nul contre Lorient (0-0), le défenseur brésilien devrait donc bien guider le groupe lors de la deuxième journée de Ligue 1 et le déplacement prévu ce samedi au Stadium. Quand il jouera cette saison, le Sud-Américain de 29 ans sera capitaine. Quand il ne sera pas là, trois autres joueurs se partageront ce rôle.

Marquinhos, capitaine depuis 2020

Au moment de son entrée sur la pelouse face à Lorient, le Brésilien avait déjà récupéré le brassard.

Titulaire indiscutable la saison passée sous les ordres de Christophe Galtier et lors des campagnes précédentes avec Mauricio Pochettino et Thomas Tuchel, Marquinhos a récupéré le brassard de capitaine après le départ de Thiago Silva pendant l’été 2020. Avec le possible départ de Marco Verratti, le défenseur central deviendrait le plus ancien joueur du groupe parisien devant le titi Presnel Kimpembe.