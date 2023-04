PSG – Lyon : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Suite et fin de la vingt-neuvième journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche soir. Pour la dernière, le PSG accueille Lyon. Ici, on vous présente l’heure et la chaîne de diffusion pour suivre la rencontre en direct.

C’est LE choc de cette vingt-neuvième journée. Dans son antre du Parc des Princes, les joueurs du PSG accueillent leurs homologues lyonnais. Malgré sa défaite lors du dernier match contre Rennes (0-2), le PSG occupe toujours la première place de la Ligue 1 Uber Eats avec 66 points au compteur, soit 7 de plus que l’Olympique de Marseille, son premier poursuivant.

Du côté de Lyon, c’est une nouvelle saison sans Coupe d’Europe qui pourrait se profiler. Après les 28 premières journées, les joueurs de Laurent Blanc affichent 41 points au compteur et un bilan mitigé de 11 victoires, 8 matchs nuls et 9 défaites. Avant cette nouvelle journée, l’OL est déjà à 9 points de la cinquième place, synonyme de présence en Coupe d’Europe. Sur ses trois dernières rencontres, Lyon a terminé ses rencontres avec le point du match nul. Face au PSG, l’équipe de Jean Michel Aulas espère renverser la vapeur et se donner une chance de terminer la saison plus haut au classement. Mais cela, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ne l’entendent évidemment pas de la même oreille. En cette fin de saison, le PSG n’a plus que le championnat à disputer. Si vous souhaitez suivre la rencontre, on vous présente dans le paragraphe suivant l’heure et la chaîne de diffusion.

PSG – Lyon : à quelle heure ?

Cette rencontre entre le PSG et Lyon est à suivre ce dimanche dès 20 heures 45 sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. Pour accéder à la rencontre, il faudra donc être abonné à Amazon Prime Vidéo (6,99 euros par mois) et au Pass Ligue 1, proposé au tarif de 12,99 euros par mois. Ces deux abonnements sont accessibles sans engagement de durée et permettront de suivre 8 matchs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT en direct à chaque journée.

