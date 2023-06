PSG: mauvaises nouvelles concernant Sergio Rico, de nouveau placé sous sédation

Deux jours après de premiers signes d'amélioration concernant l'état de santé de Sergio Rico, l'hôpital universitaire Virgen del Rocio a publié un nouveau communiqué. Le gardien du PSG a été replongé dans le coma.

L'état de santé de Sergio Rico inquiète à nouveau. À peine 48 heures après un communiqué positif de la part de l'hôpital Virgen del Rocio, où le gardien du PSG est hospitalisé depuis son accident de cheval, l'établissement a publié d'autres nouvelles ce vendredi. Et ces dernières sont loin d'être rassurantes puisque le joueur de 29 ans a a été replongé dans le coma. "Sergio Rico est à nouveau sous sédation et reste dans un état grave", est-il écrit dans le communiqué.

Il reste sous surveillance

En attendant, "les spécialistes en médecine intensives continuent de surveiller et d'attendre l'évolution" de l'état de santé de Sergio Rico. Son accident a suscité une vague d'émotion à Paris et dans le monde du football.

Lors du dernier match de la saison face à Clermont (défaite 3-2), Kylian Mbappé avait eu des mots forts pour son coéquipier. "Le plus important, c'était quand même l'hommage à Sergio (Rico). Il y a plus important que le football, rappelait l'attaquant parisien. Sur le terrain, on était déjà champions. On aurait pu perdre 22-0, ça n'aurait rien changé pour nous. Il fallait vraiment qu'on rende hommage à Sergio. On est tous touchés, ça nous a préoccupé toute la semaine. On voulait lui rendre hommage du mieux qu'on pouvait. Il faut prier, on remercie les gens au stade mais aussi ceux qui ont soutenu à leur manière Sergio et sa famille, le Parc a été incroyable. On va prier et envoyer le maximum d'ondes positives pour qu'il sorte de cette situation."