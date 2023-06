PSG: les mots très forts de Mbappé pour Sergio Rico

Kylian Mbappé tenait à envoyer des ondes positives à son coéquipier Sergio Rico, gravement accidenté dimanche dernier, à l'issue du dernier match de la saison pour le Paris Saint-Germain.

La saison chaotique du Paris Saint-Germain s’est achevée sur une note amère pour le club de la capitale, par une défaite symbole, face à Clermont, au Parc des Princes. Un nouveau revers, le septième cette année (le quatrième à domicile) en Ligue 1 qui ne plaide pas forcément en faveur du maintien de son entraîneur, Christophe Galtier, dont le sort était de toute façon déjà scellé avant le coup d’envoi de la rencontre, comme nous l’avons annoncé sur RMC Sport.

Au terme d’une semaine marquée par le très grave accident de Sergio Rico, dont l’état de santé demeure préoccupant, le coeur n'était pas au football pour les joueurs du Paris Saint-Germain, assurés d’être champion de France depuis leur match nul à Strasbourg.

Mbappé: "Le Parc a été incroyable"

"Le plus important, c'était quand même l'hommage à Sergio (Rico), a confié Mbappé au micro de Canal+ après la défaite de son équipe. Il y a plus important que le football. Sur le terrain, on était déjà champions. On aurait pu perdre 22-0, ça n'aurait rien changé pour nous. Il fallait vraiment qu'on rende hommage à Sergio. On est tous touchés, ça nous a préoccupé toute la semaine. On voulait lui rendre hommage du mieux qu'on pouvait. Il faut prier, on remercie les gens au stade mais aussi ceux qui ont soutenu à leur manière Sergio et sa famille, le Parc a été incroyable. On va prier et envoyer le maximum d'ondes positives pour qu'il sorte de cette situation."

A la 16e minute du match, moment choisi par Sergio Ramos pour soigner ses adieux, un grand portrait de l'international espagnol a été tendu devant la tribune.

Les maillots parisiens étaient tous floquées Sergio Rico au coup d'envoi, et le public du Parc des Princes a longuement chanté son nom, derrière une banderole "Courage Sergio" et un maillot géant avec son n°16, le tout confectionné par les Ultras du CUP. Sergio Rico est hospitalisé depuis dimanche dernier à la suite d'un accident de cheval survenu en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Le gardien, doublure de Gianluigi Donnarumma, a été victime d'un traumatisme crânio-cérébral. Admis dans une unité de soins intensifs de l'hôpital Virgen del Rocio de Séville, il a été placé sous sédation et assistance respiratoire.