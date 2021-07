PSG: Mbappé et Neymar promettent de "ne pas se fritter" pour le Ballon d’or

Dans une interview croisée publiée par le magazine officiel du PSG, Kylian Mbappé et Neymar évoquent leur amitié et leurs statuts de candidats au Ballon d’Or. En assurant ne pas se voir comme des rivaux à ce niveau-là.

Kylian Mbappé a repris l’entraînement il y a quelques jours, près d’un mois après l’élimination des Bleus en 8e de finale de l’Euro 2021. Neymar est toujours en vacances après avoir perdu en fsinale de la Copa America avec le Brésil. Les cracks du PSG devraient bientôt se retrouver au Camp des Loges. Mais ils ne sont pas encore sûrs d’évoluer sous le même maillot cette saison. A un an de la fin de son contrat, Mbappé (22 ans) n’a toujours pas prolongé. Et rien ne dit qu’il le fera.

Dans ce contexte, son avenir dans la capitale reste incertain. Pour Neymar (29 ans), qui a étiré son bail jusqu’en 2025, la donne est plus claire. En attendant la fin du mercato, le duo a accordé une interview croisée au magazine officiel du club, qui célèbre les dix ans de l’arrivée des propriétaires qataris (l'entretien semble avoir été réalisé il y a plusieurs semaines).

"Encore plus facile de jouer avec un ami"

L’occasion d’évoquer notamment le Ballon d’or, pour lequel ils sont régulièrement annoncés comme des candidats crédibles. En jurant que ce trophée individuel ne crée aucune rivalité entre eux. "Nooon! Neymar est le mieux placé pour en parler, il a joué en club avec Messi et je pense qu’il n’y a jamais eu de problème entre eux, répond Mbappé. Pour les grands joueurs, il est facile de jouer ensemble. Le plus important sera toujours d’aider l’équipe et que le Paris Saint-Germain gagne. Si, un jour, le Paris Saint-Germain gagne et que Neymar est le joueur qui aura le plus brillé et mérité le Ballon d’or, il remportera ce trophée, c’est aussi simple que cela. Et si c’est moi qui brille le plus, c’est moi qui le gagnerai. Voilà. On ne va pas se fritter entre nous pour ça. Je le répète, le plus important, c’est le Paris Saint-Germain (il montre l’écusson du club). On porte le même maillot et on s’apprécie beaucoup. Nous sommes amis. Et c’est encore plus facile de jouer avec un ami, surtout quand il est un grand joueur…"

"Notre état d’esprit, c’est de s’entraider"

Neymar abonde dans le même sens. Pour lui non plus, aucun souci avec son partenaire d’attaque, de sept ans son cadet. "Je suis entièrement d’accord avec ce que tu dis, rebondit le Brésilien en regardant Mbappé. Nous sommes deux grands joueurs qui évoluent dans la même équipe. Ce qui signifie une chose fondamentale: nous sommes du même côté. J’espère toujours que les choses se passent bien pour Kylian et c’est réciproque. L’important, c’est que le Paris Saint-Germain soit champion"

"Notre état d’esprit, c’est de s’entraider, complète le buteur de la Seleçao. Quand je marque, je veux que Kylian marque aussi. Et quand il marque, il veut que je marque aussi. Nous avons beaucoup d’affection et de respect l’un envers l’autre. J’admire Kylian en tant que joueur mais aussi en dehors du terrain. Je suis vraiment heureux de tout ce qu’il a accompli jusqu’à présent, et de tout ce qu’il accomplira à l’avenir."

"Kylian et moi sommes très similaires"

Mbappé exprime ensuite son admiration pour les qualités humaines de Neymar. Et son envie d’être toujours au sommet: "C’est quelqu’un d’entier. C’est un compétiteur. Même dans la vie, il veut toujours gagner. C’est vraiment ce qui l’anime: être un compétiteur."

Et l’ancien dribbleur du Barça lui renvoie le compliment. Avec des termes à peu près équivalents. "C’est un vrai compétiteur. Un gars qui n’aime pas perdre. Nous sommes très similaires sur ce point. Que ce soit à l’entraînement ou pendant les matchs, nous voulons toujours gagner. Cela vous stimule, optimise votre concentration et vous pousse à vous entraîner encore plus dur. Cet état d’esprit, c’est une chose admirable que Kylian et moi avons. Nous sommes deux joueurs qui n’aiment pas du tout perdre et, partout où nous allons jouer, nous donnons toujours le maximum pour gagner."