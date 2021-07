Ligue 1: "Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des champions avec le PSG", la phrase forte de Mbappé

Dans un entretien croisé entre Neymar et Kylian Mbappé accordé au magazine du PSG, l’attaquant français fait part de son plus grand rêve: gagner la Ligue des champions avec Paris.

Le dernier numéro du magazine du PSG met en avant Neymar et Kylian Mbappé dans une interview croisée. Et l’attaquant français, qui a repris l’entraînement cette semaine, a livré une petite phrase qui ravira les supporters parisiens. Les deux joueurs ont ainsi été invités à se transformer en journalistes et à se poser des questions mutuellement.

Mbappé a lancé les hostilités en demandant à son coéquipier quel était son plus grand rêve. "Mon plus grand rêve avec le Paris Saint-Germain est de remporter la Ligue des champions et avec l’équipe du Brésil, je rêve de gagner la Coupe du monde, répond Neymar. Et toi Kylian, c’est la Ligue des champions, non?" Réponse du champion du monde 2018 en espagnol: "Pourquoi pas une autre Coupe du monde?"

Neymar a alors coupé son partenaire et insisté pour lui soutirer des objectifs plus ambitieux en club. "Non, la prochaine (Coupe du monde, ndlr) est pour moi, s’amuse le Brésilien. Je vais poser la même question à Kylian: quel est ton plus grand rêve, après avoir gagné la Coupe du monde?"

"Remporter une autre Coupe du monde, ce serait très bien aussi!"

Réponse de Mbappé: "Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, ce serait formidable, répond-il. Mais remporter une autre Coupe du monde, ce serait très bien aussi!"

Sous contrat jusqu’en 2022, le champion du monde 2018 a indiqué au club qu’il souhaitait rester cette saison sans toutefois prolonger son bail. Cela laisse craindre un départ libre et gratuit l’été prochain. Après avoir remporté la Ligue des champions? Le scénario plairait à Mbappé.

"On ne va pas se fritter" pour le Ballon d’or, promet Mbappé

Les deux joueurs ont ensuite assuré que leur quête respective de décrocher un jour le Ballon d’or ne provoquera pas de rivalité entre eux. "Nooon, balaie Mbappé. Neymar est le mieux placé pour en parler, il a joué en club avec Messi et je pense qu’il n’y a jamais eu de problème entre eux. Pour les grands joueurs, il est facile de jouer ensemble. Le plus important sera toujours d’aider l’équipe et que le Paris Saint-Germain gagne. Si un jour, le Paris Saint-Germain gagne et que Neymar est le joueur qui aura le plus brillé et mérité le ballon d’or, il remportera ce trophée, c’est aussi simple que cela. Et si c’est moi qui brille le plus, c’est moi qui le gagnerai. Voilà! On ne va pas se fritter entre nous pour ça. Je le répète, le plus important, c’est le Paris Saint-Germain. On porte le même maillot et son s’apprécie beaucoup. Nous sommes amis. Et c’est encore plus facile de jouer avec un ami, surtout quand il est un grand joueur."



"Je suis entièrement d’accord avec ce que tu dis, abonde Neymar. Nous sommes deux grands joueurs qui évoluent dans la même équipe. Ce qui signifie une chose fondamentale: nous sommes du même côté."