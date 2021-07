Mercato: le PSG blinde son prometteur défenseur El Chadaille Bitshiabu

Le PSG a annoncé la signature du premier contrat professionnel de son jeune et très prometteurs défenseur, El Chadaille Bitshiabu (16 ans), ce jeudi. Il s’est engagé jusqu’en 2024.

Après avoir frappé fort en début de mercato, le PSG s’active aussi pour conserver ses plus jeunes talents. Le club a annoncé, ce jeudi, la signature du premier contrat professionnel du prometteur défenseur, El Chadaille Bitshiabu (16 ans). Le natif de Villeneuve Saint-Georges s’est engagé jusqu’en 2024 avec son club formateur qu’il a rejoint en 2017.

"Je ressens une énorme joie, a-t-il confié sur le site du PSG. C'est mon premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. Je suis très content. Le Paris Saint-Germain est mon club formateur, c'est donc une immense fierté pour moi. Cela montre la confiance que le club a en moi. Je suis très content. Après, ce n'est que le début et j'espère à l'avenir continuer à franchir les étapes. Ce club est ma famille! J'ai grandi avec lui. Je serai toujours parisien."

Il évoluait avec les U17, puis les U19 parisiens ces deux derniers mois avant de faire quelques apparitions aux côtés des pros, dès l’été 2020 lors de la préparation d’avant-saison. Mauricio Pochettino l’a de nouveau appelé ces dernières semaines en le faisant participer aux cinq matchs de préparation de l’équipe première. Il était notamment titulaire en charnière centrale aux côtés de Thilo Kehrer mardi dernier face à Séville (2-2).

En l’absence de Marquinhos, toujours en vacances, il pourrait aussi figurer dans le groupe parisien pour disputer le Trophée des champions face à Lille, dimanche (20h) à Tel-Aviv. "J'étais titulaire lors de la plupart des matches de pré-saison, a-t-il rappelé. Je me suis bien senti, après, ce n'est que le début. Comme je l'ai toujours dit, il faut que je continue à travailler. Le Trophée des Champions? Je l'attends avec impatience car c'est l'occasion de remporter mon premier titre. J'espère en tout cas que l’on pourra soulever cette coupe." Il espère ensuite "jouer le plus de matches possibles, et d'aider l'équipe au maximum". "Et sur le plan collectif, de remporter tous les titres possibles", conclut-il.