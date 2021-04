PSG: Mbappé forfait contre Lens, inquiétude avant City

L'attaquant du PSG Kylian Mbappé souffre d'une contracture au mollet droit et est forfait pour la réception de Lens samedi en Ligue 1 (17h). Reste à savoir s'il sera remis pour la demi-finale retour de Ligue des champions mardi soir face à Manchester City.

Simple précaution ou lésion plus sérieuse? Après le choc contre Manchester City, mercredi soir en Ligue des champions (défaite 2-1), Kylian Mbappé ne sera pas dans le groupe du PSG pour la réception de Lens ce samedi en Ligue 1 (17h). Selon un communiqué du club de la capitale, l'attaquant souffre d'une contracture au mollet.

Une nouvelle forcément embêtante pour le Paris Saint-Germain dans la course pour le titre en championnat - surtout vu la forme récente de son champion du monde - et potentiellement inquiétante en vue de la demi-finale retour de Ligue des champions mardi soir à l'Etihad Stadium (21h, sur RMC Sport 1).

"On espère que ce n'est pas grave", glisse Pochettino

Paris doit en effet jouer l'un des matchs les plus importants de sa saison dans quatre jours seulement, et Mbappé n'aura que peu de temps pour se remettre sur pied. Si jamais l'international français venait à manquer la deuxième manche, Mauricio Pochettino a toutefois sous le coude Mauro Icardi, Moise Kean ou encore Pablo Sarabia, tous inutilisés mercredi.

"On espère que cela n'est pas grave et qu'il pourra revenir vite, a déclaré le technicien argentin en conférence de presse ce vendredi. C'est un joueur important pour nous et cela a toujours de l'impact pour l'équipe. Mais j'ai des joueurs capables de le remplacer et j'espère qu'ils feront une bonne performance samedi pour nous rapprocher de la victoire."