PSG: Mbappé lance une société de production aux États-Unis

Kylian Mbappé, qui a signé un partenariat avec l'agence de représentation américaine WME, va produire des contenus audiovisuels avec Zebra Valley, sa propre société qu'il lance à Los Angeles.

Bientôt, des films ou des séries seront produites par Kylian Mbappé. Avec Zebra Valley, une entreprise qu'il vient de lancer, l'attaquant du Paris Saint-Germain se lance dans la production audiovisuelle. L'information a été révélée mercredi par WME Sports, une société d'agents de stars qui a annoncé sur Twitter avoir conclu un contrat avec le footballeur français. Un message que l'intéressé à partagé.

La jeunesse comme coeur de cible

"WME Sports est fier d'annoncer qu'il a signé avec la star internationale de football Kylian Mbappé et sa société de divertissement Zebra Valley", a tweeté l'agence, dont la maison mère collabore avec des stars d'Hollywood.

D'après les informations rapportées par The Hollywood Reporter et Boardroom, Zebra Valley va financer des productions scénarisées et non-scénarisées ainsi que des formats animés. Le coeur de cible sera la jeunesse, avec en filigrane la diversité et les cultures du monde entier.

Kylian Mbappé avait donné un indice sur son projet, en publiant le mot "Zebra" sur Instagram. Ce que des amateurs de mercato avaient vu comme une référence plus ou moins subtile à la Juventus.