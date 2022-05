PSG: Mbappé s’exprimera lundi au Parc des Princes puis au journal de 20h de TF1

Après l’annonce de sa prolongation avec le PSG jusqu’en 2025, Kylian Mbappé tiendra une conférence de presse ce lundi au Parc des Princes. Pour expliquer son choix plus en détails. Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, sera à ses côtés. L'attaquant de 23 ans sera ensuite au JT de 20h de TF1.

L’heure de la grande explication. Kylian Mbappé va s’exprimer ce lundi devant les médias, au lendemain de l’annonce de sa prolongation au PSG. L’attaquant de 23 ans tiendra une conférence de presse à l’auditorium du Parc des Princes, à partir de 15h. Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, sera aux côtés du champion du monde 2018 pour échanger avec les journalistes. Le crack de Bondy accordera ensuite une interview à Gilles Bouleau lors du JT de 20h de TF1.

L’occasion de revenir plus en détails sur un feuilleton qui a tenu en haleine la planète foot durant de longs mois. Au terme d’une semaine intense, Mbappé a officialisé samedi soir sa prolongation de contrat avec le PSG. Jusqu’en 2025. "Je suis très content de continuer l'aventure et de rester en France ici dans ma ville, a déclaré le crack de Bondy devant un Parc des Princes aux anges. J'ai toujours dit que Paris c'était ma maison. Et j'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus: jouer au football et gagner des trophées avec vous tous."

Quel entraîneur pour succéder à Pochettino?

Dans la foulée, le meilleur joueur de Ligue 1 a fêté son renouvellement en claquant un triplé contre Metz lors de la dernière journée (5-0). De quoi terminer meilleur buteur et meilleur passeur du championnat (une première dans l’histoire du foot français). De quoi déclencher aussi une vague de colère et de rancoeur à Madrid, où le Real pensait l’accueillir dans les prochaines semaines. Autant dire que ses réponses sont scrutées de près, des deux côtés des Pyrénées.

La conférence de presse sera peut-être également l’occasion d’en savoir plus sur la refonte de l’organigramme du PSG. Leonardo a déjà été remplacé par Luis Campos au poste de directeur sportif. En attendant de savoir qui prendra la succession de Mauricio Pochettino sur le banc. Et de quelle manière l’effectif va être remodelé durant un été qui s'annonce particulièrement agité à Paris.