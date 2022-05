PSG: Luis Campos nouveau directeur sportif, Pochettino sur le départ

INFO RMC Sport - Luis Campos est le nouveau directeur sportif du PSG, qui va se séparer de son entraîneur Mauricio Pochettino. La réflexion est toujours en cours au sujet du futur coach du club.

Le grand ménage du PSG se prépare. Selon nos informations, le club parisien a trouvé son futur directeur sportif au lendemain du départ de Leonardo, puisqu'il va faire venir le Portugais Luis Campos. Une arrivée qui n'est désormais qu'une question de formalité.

Le successeur de Pochettino encore inconnu

Un changement qui a pour premier effet d'acter la sortie attendue de Mauricio Pochettino. Une réflexion est toujours en cours pour trouver le successeur de l'entraîneur argentin. Au club, la priorité est d'abord de finaliser le départ de Leonardo et de boucler l'arrivée de l'ancien dirigeant monégasque ou lillois avant de choisir le nom de son futur entraîneur.

Arrivé début janvier en remplacement de Thomas Tuchel, le coach argentin n’aura donc passé qu’une saison et demie à Paris, pour un bilan mitigé d’un titre de champion de France, une Coupe de France et un Trophée des champions. Son départ était attendu après celui de son directeur sportif et les résultats décevants en Ligue des champions, malgré un effectif cinq étoiles.

Campos retrouve la Ligue 1 après Monaco et Lille

De son côté, Luis Campos retrouve l'élite un an et demie après l'avoir quitté, comme nous vous l'annoncions ce samedi soir, et une expérience de directeur sportif au LOSC qui avait suivi une aventure à Monaco entre 2013 et 2016. Il occupait depuis le mois de mars un poste de conseiller à Celta Vigo. Il succède donc à Leonardo, qui avait retrouvé le PSG à l'été 2019 après un premier passage dans la capitale entre 2011 et 2013.