PSG: Messi non convoqué avec l'Argentine fin janvier?

Alors que l'Argentine doit disputer, fin janvier et début février, deux rencontres face au Chili et à la Colombie, le sélectionneur de l'Albiceleste Lionel Scaloni pourrait laisser Lionel Messi au repos, à en croire le média national TyC Sports.

C'est peut-être une bonne nouvelle qui se profile pour les supporters du PSG. Alors que Lionel Messi, touché par le Covid la semaine passée et qui a fait son retour jeudi au Camp des Loges, est toujours incertain pour le choc face à Lyon dimanche soir, il pourrait être exempté des deux prochaines rencontres avec l'Argentine à la fin du mois. L'Albiceleste doit se rendre au Chili le 27 janvier avant de défier la Colombie, cette fois à domicile, le 1er février à l'occasion des éliminatoires de la Coupe du monde.

Scaloni laisse à Messi la décision finale

Mais Angel Di Maria et ses coéquipiers étant déjà qualifiés pour le Mondial, ces deux rencontres n'ont qu'un intérêt limité sur le plan sportif et le sélectionneur Lionel Scaloni pourrait être tenté de laisser au repos "La Pulga". Des discussions ont déjà eu lieu entre les deux parties et selon le média argentin TyC Sports, la décision finale reviendrait à la star du PSG, qui serait tiraillée entre l'envie de défendre les couleurs de son pays et celle de rester à Paris pour mettre à profit ce temps de repos et de récupération. Messi devrait toutefois attendre le dernier moment avant d'acter son choix.

Si l'absence du septuple Ballon d'or avec la sélection se confirmait, ce serait la première fois qu'il ne participerait pas à la campagne de qualification pour le Mondial, celui-ci ayant participé aux 14 matchs jusqu'à présent. Mais avec le billet pour le Qatar déjà en poche, peut-être que le numéro 30 du PSG pourrait revoir ses priorités et s'éviter un aller-retour éreintant à la fin du mois.