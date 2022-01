Mercato: "Paqueta au PSG? Ce n’est pas à l’ordre du jour", assure l'agent du Lyonnais

Joint ce jeudi par RMC Sport, Eduardo Uram, l'agent de Lucas Paqueta, dément tout contact entre le milieu de terrain brésilien de l'OL et le PSG. "Il n’y a aucun appel", explique-t-il.

En réaction aux différentes rumeurs faisant état d’un éventuel intérêt du PSG pour Lucas Paqueta, RMC Sport a contacté ce jeudi Eduardo Uram, l’agent du milieu de terrain brésilien de l’OL. Il s’est montré très clair : "Ce n’est pas à l’ordre du jour, cela n’existe pas ! La seule chose qui est vraie c’est que Lucas est en très grande forme. Il joue très bien. D’ailleurs, il fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 1. Leonardo le connaît très bien, depuis Flamengo. Quelqu’un a mis tout cela ensemble pour générer cette spéculation. Mais il n’y a aucun appel. Rien sur mon téléphone, rien à Lyon."

Sept buts cette saison

Arrivé chez les Gones en septembre 2020 en provenance de l’AC Milan, après avoir auparavant évolué à Flamengo, Paqueta est actuellement sous contrat jusqu’en 2025 avec Lyon. Il peut s’attendre à être très courtisé l’été prochain au vu de ses belles performances cette saison. S’il semble moins en forme depuis quelques semaines, il totalise sept buts et quatre passes décisives en 22 matchs disputés toutes compétitions confondues. Après avoir été testé positif au Covid-19 durant les fêtes de fin d'année, ce qui l'a contraint à rester à Dubaï quelques jours, il a pu rentrer à Lyon dans la nuit de lundi à mardi. Une bonne nouvelle pour Lyon, qui recevra dimanche... le PSG dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1.

En octobre, il s'était exprimé au sujet de son avenir chez Téléfoot : "Je n'ai pas en tête de partir. Je vis actuellement le meilleur moment de ma carrière et j'espère que ça va durer longtemps. Je me sens chez moi ici. Mon objectif est de jouer la Ligue des champions et j'espère le faire ici, pour rendre l'affection donnée par les supporters." Sous Peter Bosz, l'OL occupe avant ce week-end la 13e place de la Ligue 1.