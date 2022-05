PSG-Metz: but, larmes et haie d'honneur, la belle dernière de Di Maria avec Paris

Buteur pour sa dernière sous le maillot du PSG, Angel Di Maria a reçu l'ovation du Parc des Princes lors de sa sortie contre Metz, en clôture de la 38e et dernière journée de Ligue 1.

La fête était totale au Parc des Princes ce samedi soir, pour le dernier match de la saison de Ligue 1 du PSG contre Metz. Avant le coup d'envoi, le président du club Nasser Al-Khelaïfi a annoncé la prolongation de Kylian Mbappé. Mais après ça, c'est un autre joueur qui a reçu l'ovation du Parc des Princes: Angel Di Maria, qui disputait son dernier match sous les couleurs parisiennes.

Les larmes de Di Maria pour son dernier match avec le PSG, le 21 mai 2022 © Capture écran Amazon

Paris avait annoncé son départ la veille, dans un communiqué en forme d'hommage. Mais le plus bel hommage, c'est le Parc des Princes qui l'a offert au Fideo. Titulaire dans un quatuor offensif avec Lionel Messi, Neymar et Mbappé, l'Argentin a en plus marqué le cinquième but du récital parisien. Fêté par tous ses coéquipiers, il a fondu en larmes dans les bras de Neymar et Mbappé. Les larmes coulaient aussi sur les joues de sa compagne en tribune.

La haie d'honneur de ses coéquipiers

A la 74e minute, Angel Di Maria a quitté la pelouse, remplacé par Ander Herrera pour qu'il puisse profiter de l'ovation des supporters... d'autant que les ultras ont mis fin à leur grève des encouragements de ces derniers mois à la mi-temps du match du soir. L'ancien joueur du Real Madrid a eu le droit à une haie d'honneur formée par ses coéquipiers et aux acclamations de tout le stade. C'est avec les yeux humides qu'il a ensuite pris place sur le banc, avant les festivités post-match prévues pour le 10e titre de champion de France du PSG. La fin d'une aventure.