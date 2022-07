PSG: "Neymar a perdu sa magie à Paris", estime Thomas Meunier

Au cours d'un entretien à Kicker, Thomas Meunier est revenu sur son départ du PSG à l'été 2020. Le latéral belge du Borussia Dortmund a eu l'occasion aussi de s'exprimer sur le niveau actuel de Neymar.

Thomas Meunier et Neymar ont porté le même maillot pendant trois saisons. Réunis au PSG entre 2017 et 2020, les deux joueurs ont remporté 11 trophées dont la Ligue 1 à trois reprises. Interrogé sur le niveau actuel du Brésilien, le défenseur belge a gardé pour autant un esprit critique.

"Je dois admettre que j’étais un grand fan de Neymar quand il jouait encore à Barcelone. La remontada, c’est entièrement lui. Si j’avais eu 10 ans, j’aurais eu son poster dans ma chambre. À Paris, il a toutefois perdu sa magie, de mon point de vue", a lancé Meunier à propos de son ancien coéquipier dans un entretien à Kicker.

"Cela n'a pas été facile de quitter Paris"

En fin de contrat à l'été 2020 avec le PSG, Thomas Meunier avait rejoint le Borussia Dortmund. Par conséquent, il n'avait pas disputé en août le Final 8 de la Ligue des champions. "A Paris, j'avais été refroidi par le directeur sportif de l'époque (Leonardo, NDLR) parce que je ne voulais pas prolonger mon contrat. Tout s'est passé sans moi, jusqu'à la finale de la Ligue des champions alors que j'aurais mérité d'y être", est revenu le latéral sur la fin de son aventure avec le club parisien.

"Sur le plan privé, cela n'a pas non plus été facile de quitter Paris. Ma femme, mes enfants, moi, nous avons tous aimé la ville. Abandonner cela a été dur, a continué Meunier, qui a vécu des premiers mois compliqués à Dortmund. Mais avec le temps, nous avons réussi à nous adapter en tant que famille. Et je pense que ça s'est vu sur le terrain".

Le joueur de 30 ans a bouclé sa deuxième saison au Borussia Dortmund en ayant disputé 26 matchs, pour 2 buts et 5 passes décisives, où le club de la Ruhr a terminé vice-champion d'Allemagne derrière le Bayern Munich. Depuis son arrivée à Dortmund, Meunier a garni son palmarès d'un trophée, avec un succès en Coupe d'Allemagne lors de sa première saison.