PSG: la Juventus intéressée par Paredes mais...

La Juventus apprécie le profil de Leandro Paredes et pourrait tenter de le recruter lors du mercato estival. Selon les informations de RMC Sport, le club italien n’a pas encore lancé de démarche concrète auprès du PSG en vue d’un mouvement du milieu argentin.

Et si c’était bien la fin de l’aventure au PSG pour Paredes? 45 minutes contre Quevilly (2-0) puis une trentaine de minute face au Gamba Osaka ce lundi (6-2). Voilà comment résumer la reprise de l’Argentin. Le tout entrecoupé de pépins physiques qui sont venus perturber sa préparation estivale. Malgré un temps de jeu limité pendant le stage au Japon, le milieu argentin ne manque pas de prétendants.

Selon les informations de RMC Sport, confirmant celles de Fabrizio Romano, la Juventus apprécie le profil du joueur de 28 ans et en fait clairement une cible pour renforcer l’effectif de Massimiliano Allegri. Souvent cité dans l’orbite du club turinois et sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, Leandro Paredes n’a pourtant toujours pas fait l’objet d’une approche concrète selon les éléments obtenus par RMC Sport.

L’avenir de Paredes lié à l’avenir de Ramsey et Arthur?

Entre l’inamovible Marco Verratti et la recrue prometteuse Vitinha, Leandro Paredes risque d’avoir du mal à s’installer durablement dans l’entrejeu du PSG. Surtout dans le schéma tactique mis en place par Christophe Galtier avec seulement deux milieux axiaux dans un 3-4-1-2. Reste à savoir si le milieu argentin peut se contenter de cela ou s’il va chercher à partir. Reste aussi à savoir si et quand la Juventus va lancer son offensive pour le recruter et convaincre Paris de s’en séparer.

Avant de tenter concrètement sa chance pour l’international aux 44 sélections, la Vieille Dame va d’abord devoir régler la situation de plusieurs joueurs. Aaron Ramsey, déjà, dont l’avenir semble des plus incertains. Lié avec les Bianconeri jusqu’en juin 2023, le Gallois est poussé vers la sortie.

Mais le cas de l’ancien d’Arsenal n’est pas le seul frein à une éventuelle offre pour Leandro Paredes. La Juventus doit aussi trouver une solution durable pour Arthur Melo. Arrivé en Serie A en 2020 en marge d’un échange avec le Barça pour Miralem Pjanic, le Brésilien de 25 ans n’a jamais réussi à se rendre indispensable à Turin. Si Gennaro Gattuso pourrait lui offre une chance de se relancer à Valence, le salaire de l’international auriverde risque de poser problème.