PSG: quel rôle pour Mukiele à Paris ?

Nordi Mukiele va rejoindre le PSG lors de ce mercato estival et s’engager avec le club de la capitale pour cinq ans. Latéral droit solide en provenance de Leipzig, l’international tricolore se retrouvera en concurrence avec Achraf Hakimi avec l’ambition de ne pas être une simple doublure ou un joker.

Colin Dagba envoyé en prêt à Strasbourg, le PSG s’est mis en quête d’un joueur capable d’évoluer sur le couloir droit de la défense lors du mercato estival. Le club francilien semble avoir trouvé la perle rare avec Nordi Mukiele et le défenseur français va très prochainement quitter Leipzig et signer à Paris pour y devenir la troisième recrue de l’ère Galtier après Vitinha et Hugo Ekitike.

Après quatre saisons en Allemagne et à un an de la fin de son contrat, l’ancien de Montpellier et Laval va franchir un nouveau cap dans sa carrière et va renforcer l’effectif de Christophe Galtier. Un joli coup qui pourrait rapidement être officialisé pour un montant avoisinant les 15 millions d’euros. Une fois recruté par le PSG, Nordi Mukiele devra encore lutter pour faire sa place dans l’équipe.

Hakimi toujours en numéro 1?

Parti de Montpellier en 2018, Nordi Mukiele a laissé une belle image en Ligue 1. Idem lors de son départ de Leipzig cet été. En quatre saisons outre-Rhin, le latéral français s’est forgé une sacrée réputation. Après une saison d’adaptation au RBL en 2018-2019, exercice passé en duo avec Lukas Klostermann, l’international tricolore (une sélection en 2021) a ensuite bénéficié du replacement dans l’axe de l’Allemand pour prendre du galon et devenir un titulaire indiscutable en Saxe. Après quatre ans en Bundesliga, et quelque 145 rencontres disputées avec Leipzig toutes compétitions confondues, Nordi Mukiele va de nouveau faire face à une grosse concurrence à Paris.

Et pour cause, il semble difficile d’éjecter Achraf Hakimi de son couloir droit. Recruté en 2021 à l’Inter Milan, le Marocain a coûté près de 60 millions d’euros à Paris. Auteur d’une première saison honorable au PSG, à défaut d’avoir la même réussite qu’en Lombardie, le latéral des Lions de l’Atlas semble pourtant parti pour rester l’option numéro 1 de Christophe Galtier. Mais là où son prédécesseur Mauricio Pochettino rechignait à le sortir de son onze, même quand le défenseur africain ne brillait pas, le nouvel entraîneur parisien pourra laisser Hakimi au repos sans perdre en qualité sur le terrain grâce à la présence de Nordi Mukiele.

Un profil plus défensif qu’Hakimi

Charge alors à Nordi Mukiele de saisir chacune des opportunités que le technicien francilien lui offrira. Et clairement, celui qui signe un retour dans la région où il a grandi (il est né à Montreuil en Seine-Saint-Denis) va avoir un gros coup à jouer. Très offensif dans son couloir droit, et notamment dans le 3-4-1-2 utilisé par Christophe Galtier pendant la présaison, Achraf Hakimi se révèle parfois un peu en difficulté dans le domaine défensif.

Et si Nordi Mukiele ne manque pas de qualités techniques et offensives, comme le prouvent ses 10 buts et ses 11 passes décisives en quatre années avec Leipzig, l’aspect défensif de son jeu est l’une de ses grandes forces.

Son engagement défensif ne fait aucun doute, pas plus que sa capacité à enchaîner les courses. Costaud dans les duels et solide en un-contre-un, le Français constitue un gage de sécurité. Y compris en Ligue des champions où il compte déjà 23 apparitions (deux buts). A l’aise aussi bien dans une défense à quatre qu’à cinq, il maîtrise à la perfection son positionnement dans les deux schémas. Joueur de caractère, le futur Parisien bénéficie aussi d’un profil plus athlétique que son concurrent marocain.

Un énorme atout: sa polyvalence

Dur dans les duels et doté d’un bon jeu aérien, Nordi Mukiele a parfois dépanné en défense centrale. Aussi bien à Montpellier qu’à Leipzig (et même à Laval sous les ordres de Denis Zanko), le Français a été aligné dans l’axe au sein d’une défense à trois ou à quatre. Avec le nouveau système tactique mis en place par Christophe Galtier, le joueur de 24 ans semble à la fois capable d’évoluer en tant que piston et sur le côté droit du trio central. Cette polyvalence constituait un plus dans l’esprit du nouvel entraîneur parisien pendant la recherche d’un renfort défensif.

"Le club est à la recherche d’un piston pouvant être polyvalent. Aujourd’hui pour doubler le poste, nous avons Dina-Ebimbe qui n’est pas un spécialiste", avait expliqué Christophe Galtier lors de la tournée parisienne au Japon au sujet de la rumeur Mukiele. Le futur joueur du PSG coche donc toutes les cases espérées par le coach francilien.

A l’heure où le PSG cherche des portes de sorties à Abdou Diallo et où Christophe Galtier souhaite constituer un groupe resserré, la polyvalence de Nordi Mukiele va lui donner une chance de briller lorsqu’il faudra suppléer Sergio Ramos ou encore Marquinhos en défense centrale.

Et en jouant comme il l’a fait jusqu’ici lors de sa carrière, le défenseur ne devrait pas avoir de mal à convaincre le technicien de tout ce qu’il peut apporter à son effectif. Pour ensuite se rappeler aux bons souvenirs de Didier Deschamps ?