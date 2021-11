PSG: Neymar a-t-il vraiment atteint samedi la barre des 400 buts en carrière ?

Selon certains sites, Neymar aurait inscrit samedi face à Bordeaux, lors de la victoire du PSG (3-2) en Ligue 1, ses 400e et 401e buts chez les professionnels. Mais tout le monde n'est pas de cet avis et la réalité semble l'amener à un total moins élevé.

C’était le retour du "vrai" Neymar. Celui qui est capable d’inspirations géniales. Celui qui sait étourdir les défenses, distribuer du caviar et terminer les actions. Avec parfois un peu de déchet, qu’il parvient à compenser par un engagement total et ce talent inné pour faire la différence à tout moment. Auteur d’un doublé samedi contre Bordeaux (3-2), à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1, Neymar a confirmé ce que ses dernières sorties avec le PSG avaient laissé entrevoir.

Après un début de saison pour le moins compliqué, accompagné de critiques parfois très dures, le Brésilien de 29 ans monte en puissance. Inspiré dans l’animation du jeu, complice avec Kylian Mbappé et efficace dans le dernier geste, il s’est régalé en terre girondine au cœur d’une soirée qui l’aurait vu passer la barre des 400 buts en carrière. Enfin, presque...

Neymar revendique 434 buts

Dans la foulée de son doublé, l’information a vite circulé sur les réseaux sociaux, avant d’être reprise par certains médias comme ESPN ou le site brésilien UOL : Neymar aurait inscrit au Matmut Atlantique ses 400e et 401e buts chez les professionnels.

Mais tout le monde n’est pas de cet avis. Selon le site Transfermarkt, qui propose la plus grosse base de données en accès libre de la planète football, le numéro 10 parisien en serait en réalité à 335 buts : 105 avec le Barça, 90 avec le PSG, 70 avec le Brésil, mais "seulement" 70 avec Santos et non 136 comme le rapportent certains sites. Alors qui dit vrai ? Sur son site officiel, Neymar revendique lui… 434 buts depuis mars 2009 et ses grands débuts avec l’équipe première de Santos.

Mais cette fois tout est pris en compte, y compris des matchs amicaux et des buts inscrits dans certains tournois de jeunes avec Santos ou la Seleção. Des buts considérés comme non-officiels par d’autres statisticiens. Cette affaire de chiffres n’est pas une première. En début d’année, le débat s’était déjà posé pour Cristiano Ronaldo lorsque le Portugais avait dépassé le Roi Pelé au classement des meilleurs buteurs de l’histoire. Deux camps s'étaient déchiré sur le nombre de buts réellement marqués par ces deux légendes.