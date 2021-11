PSG: Neymar sur le podium des meilleurs buteurs brésiliens de Ligue 1

Grâce à son doublé sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (2-3) samedi lors de la 13eme journée, l’attaquant du PSG, Neymar, totalise 59 buts depuis son arrivée en Ligue 1 en 2017. Il rejoint Ilan à la 3eme place des Brésiliens les plus prolifiques de l’histoire du championnat de France.

Malgré les critiques, Neymar marque de plus en plus l’histoire de la Ligue 1. Avant de rejoindre la Seleçao, l’attaquant du PSG, de retour en forme, a activement participé à la victoire de son équipe à Bordeaux (2-3) samedi dans le cadre de la 13eme journée de Ligue 1. Avec ses 2eme et 3eme buts de la saison, "Ney" compte désormais 59 réalisations en 78 apparitions dans le championnat de France depuis son arrivée à Paris en 2017.

Juninho dans le viseur

Un bilan qui permet à la star de rejoindre Ilan à la 3eme place des meilleurs buteurs brésiliens ayant évolué en L1. L’ancien joueur passé par Sochaux, Saint-Etienne, l’AC Ajaccio et Bastia a réalisé cet exploit en 161 matchs de plus que Neymar (239 au total). La star auriverde, qui devrait dépasser sans peine Ilan, est désormais à 16 unités de Juninho. La légende de l’OL a marqué 75 buts entre 2000 et 2009.

Mais le meilleur buteur brésilien de l’histoire, et de très loin, est une autre gloire de l’Olympique Lyonnais. Passé aussi par l’OM et Monaco, Sonny Anderson est le plus prolifique des Brésiliens de L1 avec 138 buts en 221 matchs.