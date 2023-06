PSG: nouveaux examens médicaux pour Sergio Rico, toujours dans un état grave

La sédation est enlevée progressivement à Sergio Rico qui va passer de nouveaux examens, a appris l’AFP. L'état de santé du gardien est toujours aussi préoccupant.

Le gardien remplaçant du Paris Saint-Germain Sergio Rico, toujours hospitalisé dans "un état grave" après un accident de cheval le 28 mai, devait passer de nouveaux examens, a appris l'AFP mardi de source médicale. Les médecins "enlèvent progressivement la sédation pour voir comment il réagit" et doivent lui faire passer un nouveau scanner, a expliqué mardi cette source.

"Il y a des signes encourageants mais il faut rester très prudent", a-t-elle précisé. Victime d'un traumatisme crânio-cérébral le dimanche de Pentecôte au pèlerinage d'El Rocio (sud-ouest de l'Espagne), Sergio Rico, 29 ans, est soigné à l'hôpital universitaire Virgen del Rocio de Séville, où il a été placé sous sédation et assistance respiratoire.

"Nous continuons à nous battre ensemble"

Le joueur a reçu de très nombreux hommages, le public du Parc des Princes a notamment chanté son nom tout au long du dernier match de la saison PSG-Clermont, samedi. "Je suis sûre qu'il sera très fier de son équipe, de l'affection que lui témoignent ses coéquipiers et les supporters qui n'ont cessé de scander son nom du début jusqu'à la fin du match", a expliqué dimanche sur Instagram, son épouse Alba Silva, ajoutant: "Nous continuons à nous battre ensemble pour gagner cette bataille."

Les joueurs du Paris Saint-Germain ont porté contre Clermont (défaite 2-3) lors de la dernière journée de Ligue 1 un maillot en soutien à leur coéquipier. Juste avant le coup d'envoi, les ultras parisiens, chantant le nom de Sergio Rico, avaient dévoilé un immense tifo, un maillot avec le nom du gardien parisien. Une minute d'applaudissement a eu lieu à la 16e minute, comme son numéro de maillot.

Capitaine samedi, Kylian Mbappé a célébré son 29e et dernier but de la saison en tendant un maillot du gardien. "Le plus important c'était l'hommage à Sergio. Il y a plus important que le football. On était déjà champion. On aurait pu perdre 22-0 ça n'aurait rien changé pour nous. Fallait qu'on rende hommage à Sergio. On était tous touchés (...) Il faut soutenir, que tous les gens qui sont présents ici prient, on va prier et envoyer un maximum d'ondes positives", a-t-il déclaré au micro de Canal+.