PSG-OL: "Ce qui me plaît, c’est que c’est un joueur qui est sûr de lui", dit Blanc sur Mbappé

Avant le choc entre le PSG et l'OL dimanche (20h45), l'entraîneur du club rhodanien Laurent Blanc a mis en avant une des qualités de l'attaquant parisien Kylian Mbappé.

La trêve internationale de mars terminée, place au retour de la Ligue 1 avec ce week-end la 29e journée et le début du ‘sprint final’ pour les places européennes et éviter la relégation en Ligue 2 (avec quatre places cette saison).

L’Olympique Lyonnais, actuellement 10e, compte neuf points de retard sur Rennes, provisoirement 5e et premier qualifié européen pour la saison prochaine. En quête de points après trois nuls d’affilée, Laurent Blanc et ses joueurs sont confrontés pour la reprise au Paris Saint-Germain, leader du championnat. Interrogé sur Kylian Mbappé, le nouveau capitaine des Bleus, l’entraîneur rhodanien a encensé le buteur français.

"Je n’en pense que du bien, je pense qu’il n’y a pas beaucoup de monde qui pense du mal de ce joueur, en termes footballistique. Ce qui me plaît, c’est que c’est un joueur qui est sûr de lui. Certains voient ça comme de la prétention mais c’est une force. Une très grande force. Il sait, quand il le décide lui, qu’il est fort, et même très fort", a avoué Blanc en conférence de presse ce vendredi.

"On ne peut pas surveiller que Kylian"

Mbappé est co-meilleur buteur du championnat avec Jonathan David (Lille), 19 buts chacun. La défense lyonnaise, qui n’a réalisé que six ‘clean sheet’ (matches sans prendre de but) cette saison, devra s’appuyer sur le collectif: "Quand vous avez un joueur comme ça, pour un entraîneur, pour un club et pour les fans, c’est quand même formidable. Mais le football se joue à onze quand même, donc on a moins des moyens collectifs pour le freiner. Mais il est très dur à freiner quand il est à son apogée, c’est une surveillance de tous les instants. Le problème à Paris c’est qu’on ne peut pas surveiller que Kylian".

Neymar est blessé jusqu’au terme de la saison tandis que Lionel Messi, buteur avec l’Argentine pendant la trêve, revient en pleine forme.