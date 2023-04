PSG-OL: la statistique affolante de Paris en 2023, un triste record depuis 22 ans

Le PSG s’est incliné face à l’OL ce dimanche, en clôture de la 29e journée de Ligue 1 (0-1). Au terme d’une nouvelle prestation décevante, les Parisiens ont encaissé un huitième revers en 2023 (toutes compétitions confondues). Il s’agit du pire début d’année civile du club de la capitale depuis 22 ans…

Nicolas Anelka, Christian, Laurent Robert, Jay-Jay Okocha, Mikel Arteta, Jimmy Algerino, Mauricio Pochettino ou Lionel Letizi. Voilà les principaux joueurs qui composaient l’effectif du PSG début 2001. Selon Opta, il faut remonter à cette époque pour trouver la trace d’une entame d’année civile aussi mauvaise que celle réalisée par les joueurs de Christophe Galtier en 2023. Il y a vingt-deux ans. Depuis le Nouvel An, les Parisiens se sont inclinés huit fois en 18 rencontres (toutes compétitions confondues). Du jamais vu depuis l’arrivée des propriétaires qataris à l’été 2011.

Après avoir déjà chuté face à Rennes avant la trêve internationale (0-2), les coéquipiers de Kylian Mbappé ont encore été battus au Parc des Princes par l’OL, ce dimanche, en clôture de la 29e journée de Ligue 1 (0-1). Au terme d’une prestation médiocre, à l’image de son entrejeu fébrile et défaillant, le club de la capitale a cédé sur un but de Bradley Barcola en début de seconde période.

Sous la menace de Lens et Marseille

Sans inspiration, sans allant, sans solution, le PSG a encore attendu un éclair de Kylian Mbappé ou de Lionel Messi. Mais l’étincelle n’est pas venue cette fois. Après ce nouveau revers, les champions de France restent tout de même en tête du championnat. Mais leur avance n’est plus aussi confortable.

Lens et Marseille sont désormais à 6 points dans le rétro. Autant dire que la course au titre est totalement relancée. Les coéquipiers de Marquinhos vont devoir relever la tête dès samedi prochain à Nice (21h). Pour reprendre des points et se rassurer avant d’accueillir Lens, le 15 avril, pour choc qui s’annonce décisif.