PSG-OL: Blanc dresse un constat implacable sur la situation de Paris, avec de la compassion pour Galtier

Après la victoire de l'OL sur le terrain du PSG ce dimanche (1-0) en clôture de la 29e journée, Laurent Blanc a fait une analyse de la crise que traverse Paris en 2023. Ancien coach du club parisien, il fait un lien avec l'élimination en Ligue des champions et pense tout de même que Christophe Galtier peut inverser la tendance.

Laurent Blanc est passé par là, il sait donc de quoi il parle. Son équipe, l'Olympique Lyonnais, a battu le PSG au Parc des Princes ce dimanche soir (1-0), en clôture de la 29e journée de Ligue 1: c'est là une deuxième défaite d'affilée pour Paris (qui plus est, à domicile) et un huitième revers toutes compétitions confondues en 2023.

En conférence de presse, l'ancien entraîneur du PSG et désormais coach de Lyon a analysé la crise qui couve au sein du club parisien. Et il n'est visiblement pas surpris: "Je connais un peu les lieux et le club. Le problème de Paris, c'est que quand l'objectif numéro 1 qui vous intéresse, et qui intéresse tous les fans, n'est plus accessible, on dirait que la saison n'existe plus. A tous les niveaux. C'est comme ça... On le sent, on le perçoit. La Ligue des champions continue, tout va bien. La Ligue des champions s'arrête, tout s'arrête, tout est fini, la saison est finie, on parle de la saison prochaine, on anticipe sur tout. C'est difficile de se remobiliser, de remobiliser tous les joueurs pour l'objectif du championnat."

"Christophe va y arriver"

Christophe Galtier est-il encore en mesure d'inverser la tendance? Car derrière le PSG, Lens et l'OM ne sont désormais plus qu'à six points, avec un PSG-Lens qui se profile, le 15 avril prochain. Le titre n'est pour l'instant pas en danger... mais il n'est pas pour autant assuré.

"Je pense que Christophe (Galtier) va y arriver mais c'est dur, parce cet environnement n'est pas facile et part dans tous les sens: la saison prochaine, le recrutement... on entend des choses, constate Laurent Blanc. C'est difficile parce que la saison n'est pas terminée, il reste encore neuf matchs. Il faut être conscient que la saison n'est pas finie, il faut remotiver tout le monde, ce n'est pas facile. Mais Christophe va y arriver. L'orgueil des joueurs reprend à un moment le dessus. Il y a cette période un peu délicate et Paris y est. Mais ça va revenir." Il faudra que ça revienne à Nice, prochain déplacement pour les Parisiens, samedi prochain.