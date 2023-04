PSG-OL: "On ne se donne pas à fond", les mots forts de Danilo, qui prévient que le titre n'est pas acquis

Danilo Pereira n’a pas caché sa frustration après la défaite du PSG face à l’OL, ce dimanche, en clôture de la 29e journée de Ligue 1 (0-1). La huitième du club de la capitale en 2023 (toutes compétitions confondues). Le Portugais a rappelé à ses partenaires que le titre était encore loin d’être acquis, alors que Lens et Marseille ne sont pas loin derrière.

C’est sans doute l’un des rares irréprochables de la saison sur le terrain. Il peut donc se permettre de hausser le ton. Et Danilo Pereira ne s’est pas gêné pour le faire après la défaite du PSG face à l’OL, ce dimanche, en clôture de la 29e journée de Ligue 1 (0-1). Au terme d’un nouveau match décevant, les Parisiens ont enchaîné une deuxième défaite consécutive au Parc des Princes, après celle face à Rennes avant la trêve internationale (0-2). De quoi confirmer les grosses difficultés du club de la capitale, qui s’est déjà incliné huit fois en 2023 (toutes compétitions confondues).

"On ne respecte pas l'organisation, on ne se donne pas à fond et si on ne le fait pas, c'est difficile de gagner, s’est agacé Danilo Pereira sur Prime Vidéo. On est dans une phase difficile et on doit se sortir de là. Nos adversaires ne sont qu'à six points, le titre n'est pas assuré. On doit aller chercher ce championnat. Changer l'état d'esprit mais beaucoup de choses aussi. Ce n'est pas à moi de le dire..."

Lens et Marseille peuvent y croire

Face à des Lyonnais pourtant dans le doute, les coéquipiers de Kylian Mbappé, plombés par leur entrejeu défaillant, n’ont rien réussi d’intéressant dans leur jardin. Une fois de plus, Christophe Galtier n’a pas su trouver la bonne formule pour permettre à son équipe de se montrer plus séduisante. Lens et Marseille sont désormais à 6 points au classement.

La course au titre est clairement relancée et elle s’annonce féroce jusqu’au bout. Paris va devoir très vite stopper l'hémorragie et engranger des points. En commençant par son déplacement à Nice samedi prochain (21h), avant d’accueillir les Lensois le 15 avril, pour un choc qui s’annonce décisif.