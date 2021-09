PSG-OL: "On n'a pas peur", affirme Shaqiri avant le choc

Dans un entretien à l'émission Téléfoot, Xherdan Shaqiri s'est confié sur ses ambitions avec l'OL et son envie de réussir un gros coup ce dimanche soir face au PSG (20h45), en clôture de la sixième journée de Ligue 1.

Il en faut beaucoup plus pour l’effrayer. Champion à trois reprises en Suisse (Bâle) et en Allemagne (Bayern Munich), une fois en Angleterre avec les Reds, double vainqueur de la Ligue des champions (avec le Bayern et Liverpool), et international à 96 reprises avec la Nati, Xherdan Shaqiri est arrivé à Lyon avec un certain statut, une certaine assurance. Compétiteur et leader assumé, le Suisse se veut ambitieux. Même à l’heure de défier le PSG ce dimanche (20h45) au Parc, en clôture de la sixième journée de Ligue 1.

"On veut rivaliser avec les meilleurs"

"On est excités, on veut rivaliser avec les meilleurs. On n’a pas peur, on va y aller avec confiance après avoir analysé le PSG. (…) Lionel Messi est un joueur incroyable, peut-être le meilleur de l’histoire. Ça a toujours été mon idole, je suis heureux de l’affronter. Mais le PSG a aussi des problèmes, on va profiter de leurs faiblesses et croire à l’exploit", explique-t-il dans un entretien donné à Téléfoot. Titulaire contre Strasbourg (3-1), puis entré à jeu face aux Rangers (2-0) en phase de groupes de la Ligue Europa, Shaqiri pourrait être alignée d’entrée au Parc. Et avoir une belle occasion de montrer ce qu’il peut apporter aux Gones.

"Je suis excité et très heureux d’être ici. Peter Bosz aime le football offensif, la possession. Il a été l’une des principales raisons de ma venue. Je veux réussir et franchir un nouveau palier. Avec mon expérience et mon niveau de jeu, je veux aider ce club à retrouver sa gloire passée. L’objectif est de gagner de nouveaux trophées, remettre Lyon où il était il y a plus de dix ans. C’est l’heure d’amener cette équipe à la place qu’elle mérite", ajoute-t-il sur Téléfoot. Acheté pour six millions d'euros à Liverpool, où il était confronté à une grosse concurrence, le milieu offensif de 29 ans a le profil pour tirer l'OL vers le haut et l'aider à finir sur le podium. A lui de le prouver.