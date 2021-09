PSG-OL: Mbappé est bien dans le groupe parisien

Touché à l'orteil face à Bruges en Ligue des champions, Kylian Mbappé figure bel et bien dans le groupe du PSG pour le choc face à l’Olympique Lyonnais, dimanche soir au Parc des Princes (20h45), en clôture de la 6eme journée de Ligue 1.

Le doute est levé. Kylian Mbappé est dans le groupe parisien pour le choc PSG-OL ce dimanche soir au Parc des Princes (coup d'envoi à 20h45). Si on ne sait pas encore s’il sera en mesure de débuter la rencontre, le champion du monde était incertain depuis le match de Ligue des champions sur la pelouse du FC Bruges (1-1), match au cours duquel l'attaquant, victime d’un traumatisme du gros orteil, était sorti en 2eme période. Tout laisse donc à penser que Mbappé a bien récupéré puisque Mauricio Pochettino l’a convoqué dans son groupe.

Di Maria et Gueye de retour

Alors que Marco Verratti, Juan Bernat et Sergio Ramos sont toujours out, l’entraîneur argentin récupère Angel Di Maria et Idrissa Gueye, absents mercredi en Belgique. Lionel Messi aussi sera là pour son premier match au Parc des Princes avec le maillot du PSG. Reste désormais à savoir s'il sera associé à Neymar et Mbappé face à l'OL.