PSG-OM: Galtier ironise un peu sur la semaine agitée de Paris

L'entraîneur du Paris Saint-Germain n'a pas caché avoir vécu une semaine agitée avant le Classique contre l'Olympique de Marseille, dimanche soir au Parc des Princes. Il parle de "dernières heures impressionnantes et surprenantes".

Le pivotgang, le souhait de Kylian Mbappé de quitter le Paris Saint-Germain, les révélations concernant une "armée numérique" payée par le club de la capiale pour discréditer des médias et même des membres du club, la semaine a été agitée à Paris avant le Classique de dimanche soir face à l'Olympique de Marseille.

"Je pense qu'il y a un amalgame de fait entre ce qu'est le Paris Saint-Germain, ce qu'est notre équipe, les attentes qu'il y a autour de notre équipe", a tenté de résumer Christophe Galtier au micro de Prime Video, dimanche soir en préambule de la rencontre. "On a très bien démarré, on a eu un petit coup de moins bien, on a aussi des absences importantes", a aussi souligné le coach pour justifier les résultats récents.

"Ces dernières heures ont été assez impressionnantes"

Mais Galtier a aussi confié sa surprise de voir autant de polémiques autour du PSG. "C'est vrai que chaque jour il y a quelque chose de nouveau, reconnaît-il. Alors évidemment quand on devient l'entraîneur du Paris Saint-Germain et qu'on a voulu être l'entraîneur du Paris Saint-Germain, on s'attend à beaucoup de choses. Mais quand même, ces dernières heures ont été assez impressionnantes et assez surprenantes, même."

En plus des sujets brûlants de cette semaine, l'entraîneur parisien arrivé cet été a aussi dû gérer le penaltygate au mois d'août, la polémique du char à voile en septembre et plus récemment, les revendications et déclarations de Kylian Mbappé. La vie n'est jamais un long fleuve tranquille au Paris Saint-Germain.