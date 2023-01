PSG: où pourrait jouer le club en cas de départ du Parc des Princes ?

En réponse aux déclarations de la maire de Paris Anne Hidalgo, selon qui le Parc des Princes "ne sera pas vendu" au PSG, le club de la capitale s'est dit prêt à "quitter sa maison". Mais pour aller où ?

Des mois de négociations balayées en une interview. Dans les colonnes du Parisien, Anne Hidalgo a tranché le débat sur le Parc des Princes. "Très clairement, le Parc des Princes n’est pas à vendre, a déclaré la maire de Paris. Et il ne sera pas vendu. C’est une position ferme et définitive. Il s’agit d’un patrimoine exceptionnel des Parisiens. Mais bien sûr qu’il faut accompagner le PSG dans son envie et son besoin de rénovation, d’augmentation de la capacité, de modernisation du Parc. Rappelons tout de même que le contexte est contraint. Une partie du stade se trouve sur le périph, donc on ne peut pas creuser." Une annonce très mal vécue par le PSG.

Depuis plusieurs mois, le club de la capitale répète son envie d'acheter le Parc, afin de réaliser des travaux permettant une augmentation de sa capacité limitée actuellement à 48.000 places. Dans l’esprit de Nasser Al-Khelaïfi, cette évolution est nécessaire pour continuer à se battre avec des clubs dont les enceintes sont bien plus grandes que le Parc. Mais pour mettre en œuvre ce projet, la direction parisienne a une condition : devenir propriétaire. Autant déçu que surpris par la sortie d’Anne Hidalgo, le PSG a aussitôt fait part de son incompréhension.

"Il est décevant d'entendre que la Maire de Paris veut déloger le Paris Saint-Germain et ses supporters du Parc des Princes tout en ajoutant des dizaines de millions d'euros à la charge des contribuables parisiens pour maintenir la structure d’un stade qui a plus 50 ans et a besoin d’une rénovation complète", a expliqué un porte-parole du club. Et d’ajouter : "En fermant définitivement les discussions de rachat entamées depuis très longtemps et en refusant notre investissement très significatif pour rénover le Parc, la Maire force le PSG à quitter sa maison et fait peser une charge fiscale de plusieurs millions d'euros sur les contribuables parisiens."

Le Stade de France, option crédible ?

Car le PSG, qui souhaitait clairement rester au Parc, où il joue depuis 1974, se retrouve dans une impasse. Si le bail actuel, entré en vigueur en 2014, court sur trente ans, peut-on imaginer le club phare de la ville se tourner rapidement vers une autre solution ? Comme l’expliquait RMC Sport fin novembre, différentes options sont envisageables. L’une d’entre elles consisterait à répondre à l’appel d’offres de renouvellement de la concession du Stade de France (qui se termine en 2025) et potentiellement faire une offre d'achat. La consultation est attendue pour 2023.

Le Stade de France (plus de 80.000 places), propriété de l'Etat qui cherche à le vendre, serait évalué à environ 600 millions d'euros. L'avantage est qu'il ne nécessite pas autant d'investissements que le Parc en termes de rénovation. Et l’Etat verrait d'un bon œil de voir son enceinte entre les mains des Qataris, avec le PSG comme club résident. Une autre option serait de projeter la construction d'une nouvelle enceinte. Le club aurait déjà repéré deux sites qui pourraient accueillir un tel chantier. Selon L’Equipe, le PSG songe notamment à l’hippodrome de Saint-Cloud et à Poissy, là où doit ouvrir le futur centre d’entraînement parisien cette année.

"Le PSG peut-il vraiment quitter le Parc ? Ce ne serait pas une responsabilité que nous porterions nous, expliquait début décembre Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, dans l'émission "Rothen s'enflamme" sur RMC. Mon sentiment c’est que l’avenir du PSG est au Parc. Si on part de ce postulat partagé entre l’actionnaire, la ville, les supporters et les fans de foot, nous allons trouver une solution. Je n’imagine pas le RC Lens jouer ailleurs qu’à Bollaert. C’est un enjeu de profondeur historique. Je n’ai aucune autre obsession que de maintenir le PSG au Parc."

Dans les configurations actuelles, le PSG estime qu'il atteint une sorte de plafond de verre au Parc. Afin d’augmenter les revenus de son enceinte, Al-Khelaïfi avait élaboré un projet d’agrandissement estimé à 500 millions d’euros pour porter la capacité à plus de 60.000 places. Un projet conditionné au fait de devenir propriétaire du stade...