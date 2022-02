PSG: "Pas de temps pour les regrets", Leandro Paredes lance la mission Real

Après l’élimination en huitième de finale de la Coupe de France contre Nice, le PSG n’a pas rassuré, alors que le match contre le Real Madrid approche. Sur le site du club, Leandro Paredes explique vouloir penser aux autres échéances.

À quelques jours d’un des matchs les plus importants de la saison en huitième de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid (match aller le 15 février, sur RMC Sport), le PSG a l’occasion de se mettre en jambes contre des adversaires coriaces comme Lille et Rennes. Mais avec leur défaite aux tirs au but contre Nice en Coupe de France, les Parisiens inquiètent.

Si les critiques sur le jeu ne cessent de pleuvoir, Leandro Paredes ne veut pas laisser ce revers occuper trop longtemps l’esprit de ses coéquipiers: "Il faut vite avancer car il n’y a pas de temps pour les regrets. Nous savons que ça a été très douloureux pour nous d’être éliminés d’une compétition aussi importante. C’est dur, mais il faut s’en remettre." a-t-il expliqué sur le site du club.

Le leader du championnat français n’a pas de temps à perdre, au vu du calendrier chargé qui arrive: "Nous avons des matchs très importants, à commencer par Lille, qui est celui qui arrive le plus vite, puis Rennes et le Real Madrid. Ce sont des matchs très importants pour nous et nous espérons obtenir un résultat positif dans ces trois matchs."

"Nous aimons jouer contre Lille"

Invité à se prononcer sur la rencontre de ce dimanche (à 20h45) contre les Dogues, le milieu de terrain affirme que la perspective d’affronter les champions en titre l’emballe: "Nous aimons jouer contre Lille parce que c’est une équipe qui aime le jeu. Ils essayent de jouer un bon football, de faire le spectacle, et je pense que ce sera un bon match."

Un match ouvert synonyme de soulagement pour l’Argentin, qui doit souvent affronter des équipes en France préférant défendre pour ensuite attaquer en contre. Une tactique que Paredes admet avoir dû mal à contrer: "C’est difficile quand des équipes défendent très bas, de manière resserrée, il est alors difficile de trouver les espaces nécessaires pour se créer des occasions."