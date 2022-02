Agression d'un supporter rennais: quatre ultras du PSG convoqués au tribunal

Quatre ultras du PSG soupçonnés d'avoir agressé un supporter du Stade Rennais et de lui avoir volé une bâche du club breton à son domicile fin septembre ont été interpellées et seront jugées pour "vol avec violence".

Quatre ultras du Paris Saint-Germain, soupçonnés d'avoir participé en septembre à l'agression d'un supporteur du Stade rennais, suivie d'un vol de bâche et de drapeaux, comparaîtront le 15 juin devant le tribunal correctionnel de Rennes, a annoncé le parquet vendredi. Les quatre hommes âgés de 28 à 39 ans seront jugés pour "vol avec violences".



Dans l'attente du procès, ils ont été placés sous contrôle judiciaire, avec interdiction de paraître en Ille-et-Vilaine et "interdiction de paraître aux abords et dans l'enceinte des stades des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 de football à l'occasion des rencontres de football, y compris amicales", a précisé le procureur de Rennes Philippe Astruc.

Deux des suspects ont reconnu "avoir été présents sur les lieux et avoir pris, sans violence, les sacs de sport"

Fin septembre, un membre du Roazhon Celtik Kop (RCK, groupe de supporters rennais) avait indiqué avoir été agressé devant le domicile de ses parents à Breteil (Ille-et-Vilaine) après un match Rennes-Clermont.



Selon les dires de la victime, les quatre agresseurs, munis d'une bombe lacrymogène et d'une matraque télescopique, lui "avaient volé plusieurs sacs de sport contenant des bâches et drapeaux du RCK", avait indiqué le parquet. L'enquête a permis d'identifier quatre membres "du groupe "Karsud", entité créée en 1993 et composée d'une quarantaine de personnes supportant le PSG", selon la même source. Il s'agit d'une structure ultra dont les membres, depuis la saison 2017-2018, n'assistent plus aux matches du PSG. Mardi, une opération judiciaire a permis d'interpeller, dans les Yvelines, en Essonne et en Seine-Saint-Denis, les quatre hommes dont trois connus de l'institution judiciaire. Deux des suspects ont reconnu "avoir été présents sur les lieux et avoir pris, sans violence, les sacs de sport", selon le procureur.