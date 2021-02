PSG: Pochettino défend Neymar sur son hygiène de vie et pointe le calendrier

Une nouvelle fois blessé avant un match important du PSG, Neymar s'est vu reprocher dans la presse une supposée mauvaise hygiène de vie. Mais son entraîneur Mauricio Pochettino l'a fermement défendu ce vendredi, préférant dénoncer un calendrier surchargé.

Les saisons se suivent et se ressemblent. Comme en 2018, comme en 2019, Neymar va manquer la semaine prochaine un rendez-vous capital pour le PSG sur la scène européenne: le 8e de finale aller de Ligue des champions à Barcelone. Le Brésilien, touché à l'adducteur gauche, pourrait également louper le retour.

Une répétition des absences qui a valu ces derniers jours aux observateurs de s'interroger sur l'hygiène de vie du joueur de 29 ans. Fêtard assumé, Neymar met-il vraiment toutes les chances de son côté pour éviter les pépins physiques? Interrogé sur le sujet ce vendredi en conférence de presse, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a défendu son attaquant.

"Nous sommes ici depuis à peine 40 jours et nous avons déjà joué 9 matchs"

"Neymar n’est pas le seul à être blessé. Di Maria est blessé aussi, comme d’autres joueurs, et pas seulement à Paris, a rappelé le technicien. Arrêtons de cibler les joueurs individuellement, de se focaliser sur un seul joueur, il faut plutôt penser à l'accumulation des matchs."

Et l'Argentin de pointer le calendrier: "Nous sommes ici depuis à peine 40 jours et nous avons déjà joué 9 matchs, fait-il remarquer. Cette accumulation est due au Covid-19, mais le calendrier n’aide pas à la récupération physique. Je le dis pour le PSG mais aussi pour toutes les autres équipes. Quand vous observez l’augmentation du nombre de blessures, c’est directement lié à l’accumulation des matchs. Ça fait courir ce genre de risques. Neymar est un grand professionnel, un garçon très humble, très impliqué au club. Nous le connaissons, nous pouvons dire que c'est un professionnel avec un talent énorme."

"Quelqu'un de très professionnel"

Quid des articles et des témoignages disant l'inverse? "Neymar est l’un des trois ou cinq meilleurs joueurs au monde, a poursuivi Pochettino, un brin agacé. C’est quelqu’un de très professionnel, qui montre chaque jour un engagement très important envers le club. Après 40 jours passés ici, on a la chance de le connaître et de voir ses qualités humaines et professionnelles. Parfois, c’est bien d’écouter ce que disent les entraîneurs sur leurs joueurs en conférence de presse..."

Le coach a également été questionné sur un éventuel retour du Ney au Brésil pendant sa convalescence. "Nous n’avons parlé de rien à ce sujet, nous sommes concentrés sur le fait de trouver une stratégie pour qu’il puisse revenir le plus vite possible", a d'abord déclaré Pochettino. Avant de se montrer plus clair sur une relance. "La stratégie du secteur médical, pour Neymar comme Di Maria, est la même. Un retour au Brésil n’a été envisagé ni par le club, ni par le joueur, ni par personne, assure-t-il. Ce ne sont que des suppositions."