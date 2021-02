PSG en direct: Verratti absent, Navas de retour

Oui, j'ai parlé à Neymar. Et il a été clair qu'il était triste et qu'il souffrait à cause de sa blessure et parce qu'il ne pouvait pas aider l'équipe. Pas seulement en Ligue des champions mais aussi en Ligue 1. On va tout faire pour l'aider à revenir le plus rapidement possible. Et aussi aprce que mentalement il puisse être bien. C'est un garçon très fort. on voit quelqu'un de très attachant, qui donne tout pour l'équipe. C'est un plaisir de travailler avec lui et on lui souhaite le rétablissement le plus rapide possible.