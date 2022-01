PSG: Pochettino donne le "secret" pour bien intégrer les nouveaux joueurs

Le PSG a connu un été actif en 2021 avec de nombreuses nouvelles signatures dont Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Nuno Mendes, Achraf Hakimi ou encore Georginio Wijnaldum. Sur le site du club, Mauricio Pochettino a livré sa méthode pour l’intégration des recrues.

Premier en Ligue 1, qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions, face au Real Madrid (à suivre sur RMC Sport), et pour les 8es de finale de la Coupe de France, le PSG a réussi sa première partie de saison sur le plan comptable. Dans le jeu, les interrogations sont plus nombreuses. Les matchs aboutis côté parisien sont encore trop rares, et le plan de jeu semble se résumer parfois aux prestations de Kylian Mbappé.

>> Abonnez-vous à RMC Sport poursuivre en direct PSG-Real en Ligue des champions

A la décharge de Mauricio Pochettino, l’effectif du PSG a beaucoup changé l’été dernier après une saison marquée par la perte du titre de champion de France et une demi-finale en Ligue des champions. Un recrutement clinquant et fourni avec Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Nuno Mendes.

"Le plus difficile à faire"

Interrogé sur le site du club parisien, l’entraîneur argentin a indiqué son mode de fonctionnement pour l’adaptation des recrues. "C'est peut-être le plus compliqué (intégrer des nouveaux joueurs), le plus difficile à faire, estime Pochettino. Je pense qu'en termes de football et de philosophie, d'entraînement et de méthodologie, tous les entraîneurs d'aujourd'hui sont préparés à cela. Le secret, comme je l'ai dit au début de la saison, c'est que tous nos joueurs aient ce sentiment d'appartenance à un groupe, à une idée, qu'il existe une bonne connexion, une bonne entente, une bonne union dans laquelle nous pouvons tous participer et nous sentir importants au sein du groupe. Je pense que c'est le défi le plus important, plus qu'un système de jeu, plus qu'une tactique ou un plan de jeu."

Une bonne union qui ne se traduit pas encore dans les productions parisiennes. "Il y a des stratégies pour chaque joueur. Mais c'est aussi une question de temps, afin d'apprendre à se connaître, afin de créer ces liens. Naturellement, les relations ne peuvent jamais être forcées, elles ont besoin d'un certain temps", réclame l’ancien joueur de l’Espanyol Barcelone. Mais le temps tourne parfois vite à Paris.