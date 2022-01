PSG: pour Larqué, Mbappé est meilleur "quand Messi et Neymar ne sont pas là"

Présent dans l'émission "Rothen s'enflamme" ce mardi soir sur RMC, Jean-Michel Larqué a indiqué que selon lui, Kylian Mbappé semblait meilleur sur le terrain quand il n'était pas entouré de Lionel Messi et Neymar. Les deux Sud-Américains du Paris Saint-Germain étaient une nouvelle fois absents contre Vannes (4-0), lundi soir en Coupe de France.

Lorsque Neymar et Lionel Messi ne sont pas là pour faire le tour de France avec le Paris Saint-Germain, c'est Kylian Mbappé (23 ans) qui brille. L'international français du PSG (53 sélections, 24 buts) a parfaitement démarré son année 2022 lundi soir, en inscrivant un triplé sur la pelouse de Vannes (4-0) en seizièmes de finale de la Coupe de France.

En l'absence de Neymar et de Messi, toujours respectivement au Brésil et en Argentine, c'est donc Mbappé qui porte le PSG. De quoi faire réagir Jean-Michel Larqué, présent dans l'émission "Rothen s'enflamme", ce mardi soir sur RMC. "Vous n'avez pas remarqué que quand ils (Neymar et Messi, ndlr) ne sont pas là, il (Mbappé, ndlr) est meilleur ?", a indiqué Larqué.

Plus décisif sans Neymar et Messi

"Lorsque Neymar n'a pas été là cette saison, ça n'a rien enlevé à la progression de Mbappé et on ne peut pas dire, même si Messi reste un joueur extraordinaire, que l'apport de Messi auprès de Mbappé a changé grand-chose", a souligné l'ancien l'international français (14 sélections, 2 buts).

Dans les statistiques, la remarque tient la route: Mbappé a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives en l'absence de Neymar et Messi (en sept matchs), contre quatre buts et quatre passes décisives quand les deux étaient présents à ses côtés (en huit matchs).

Mais la tendance est à relativiser, car sur les huit buts inscrits quand il ne jouait pas avec Messi et Neymar, Mbappé en a marqué trois contre Vannes (National 2) et deux contre l'Entente Feignies-Aulnoyes FC (National 3) en Coupe de France. En revanche, les rencontres jouées sans l'un des deux joueurs dessinent une relation technique qui se construit avec Messi.

Moins performant avec Neymar

Sur les six matchs qu'il a joués aux côtés de l'Argentin, Mbappé a marqué cinq fois et délivré trois passes décisives. "La relation (entre Messi et Mbappé, ndlr) est de mieux en mieux, mais pendant les six premiers mois, elle n'a pas été exceptionnelle", a souligné Larqué. Sur les quatre matchs qu'il a joués avec Neymar à ses côtés en attaque, Mbappé n'a marqué qu'un but et délivré trois passes décisives.

L'attaquant des Bleus avait servi deux fois le Brésilien face à Bordeaux, le meilleur match de Neymar cette saison avec le PSG. Mais difficile pour lui d'entretenir une relation technique privilégiée avec l'ailier de 29 ans, constamment blessé.