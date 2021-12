PSG: le "marathon" de Neymar pour fêter le Nouvel An

Neymar s'amuse au Brésil, dans sa villa, en attendant le réveillon du Nouvel An. La presse brésilienne explique ce jeudi que le footballeur du PSG a prévu plusieurs fêtes chez lui.

En vacances au Brésil, Neymar a vu grand pour le passage à l'année 2022. Le média national UOL rapporte ce jeudi que le joueur du Paris Saint-Germain a d'ores et déjà commencé un "marathon" de soirées pour le Nouvel An. Tout cela se passe depuis le 29 décembre dans sa très grande et luxueuse villa de Mangaratiba, au sud de Rio de Janeiro.

Neymar documente lui-même ces festivités sur les réseaux sociaux. Il s'est mis en scène sur son compte Instagram, pour dévoiler une soirée poker organisée avec un sponsor dans le sous-sol de sa demeure.

Cette première soirée, Neymar l'a passée avec plusieurs personnalités bien connues au Brésil. Parmi ces VIP: le footballeur Nenê, la chanteuse pop Ludmilla ou encore le combattant UFC Charles Oliveira (aussi connu sous le surnom Do Bronx). Le père de Neymar était également présent.

Une polémique l'an dernier

Si le Paris Saint-Germain reprend la compétition dès le 3 janvier, avec son 16e de finale de Coupe de France contre le Vannes Olympique, Neymar n'est pas concerné. Victime de lésions ligamentaires à la cheville gauche fin novembre, le joueur de 29 ans ne reprendra pas l'entraînement avant fin janvier. Le 21 décembre, le Paris Saint-Germain tablait sur un retour sur les pelouses du Camp des Loges "dans quatre à cinq semaines".

Pour le passage à 2021, Neymar avait été au coeur d'une polémique. Sur fond de restrictions liées à la pandémie de coronavirus, une enquête avait été ouverte par la police brésilienne. Les autorités soupçonnaient l'organisation d'une gigantesque soirée avec environ 500 invités chez l'attaquant du PSG.

Après plusieurs jours de controverse, Neymar s'était finalement affiché en petit comité lors du réveillon. Il n'avait pas manqué d'ironiser et de se filmer en train de passer un test de dépistage au Covid-19. Avant la pandémie, la star de la Seleção était connue pour passer le réveillon du Nouvel An sur la côte de Barra Grande, au nord-est du pays.