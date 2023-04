PSG: Ramos aime Paris... mais préfère Madrid

Dans une interview pour le magazine espagnol Esquire, Sergio Ramos a confié que s'il appréciait sa vie parisienne, il préférait tout de même Madrid. Quelque peu nostalgique, le défenseur du PSG a retracé son arrivée dans la capitale et comment il s'y sent bien.

"Je suis amoureux de Madrid." Dans une interview pour le magazine espagnol Esquire, Sergio Ramos a reconnu qu'il préférait Madrid à Paris. Arrivé au PSG lors de l'été 2021, le défenseur central espagnol dit s'être fait à la vie parisienne, mais préfère toujours la capitale espagnole.

"J'ai toujours ma maison à Madrid"

"Paris est une ville qui a tout et dont les habitants m'ont permis de me sentir chez moi dès mon arrivée, répond-il brièvement au sujet de son déménagement en France. D'un autre côté, Madrid est évidemment Madrid et je l'aime pour son atmosphère, ses musées, ses restaurants... Mais surtout pour les gens, la famille et les amis de toutes ces années."

"J'ai toujours ma maison à Madrid, alors quand le calendrier me le permet, j'y vais de temps en temps avec ma famille ou mes amis. Dans tous les cas, il s'agit de deux des villes les plus importantes et les plus belles du monde". Dans une récente interview pour le même média, David Beckham avait également admis que Madrid lui manquait.

"Je suis amoureux de Madrid"

Le natif de Camas en Andalousie a vécu pendant 16 ans dans la capitale madrilène, où il est arrivé à l'âge de 19 ans, après avoir rejoint le Real Madrid en provenance du Séville FC. "Quand vous arrivez si jeune, tout se passe très vite. Vous devez vous installer et vous adapter à une nouvelle ville tout en vous entraînant, en participant à des compétitions et en vous adaptant à un nouveau club et à un nouveau vestiaire. Dans mon cas, tout a été très facile, surtout grâce à ma famille, qui m'a accompagné et aidé dès le début."

Si la ville a bien changé depuis son arrivée à l'été 2005, il s'y trouve toujours bien: "Quand je suis arrivé, c'était déjà une grande ville et maintenant ça l'est encore plus. Ce qui n'a pas changé, c'est l'atmosphère, cette ville si ouverte et si spéciale. Et vous pouvez la vivre et la respirer partout. Je suis amoureux de Madrid."