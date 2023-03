PSG – Rennes : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match de Ligue 1 Uber Eats ?

Ce week-end, le PSG accueille Rennes pour le compte de la 28e journée de Ligue 1 Uber Eats. Les Bretons, emmenés par Hamari Traoré, jouent leur place dans le haut du tableau. Découvrez dans ces lignes à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match PSG – Rennes en direct !

Ce dimanche, CANAL+ diffuse la rencontre PSG – Rennes, en direct du Parc des Princes. La dernière confrontation entre les deux clubs s’est terminée en faveur des Bretons. En effet, l’effectif de Bruno Génésio s’est imposé (1-0), grâce à un but du capitaine à la 65e minute de jeu. Ainsi, le Stade Rennais fait partie des trois équipes à avoir battu les Parisiens cette saison, avec Monaco et Lens.

Cinquièmes avec 47 points, les Bretons doivent remporter le match, pour conserver leur place dans le haut du classement. D’autre part, Christopher Wooh et Amine Gouiri ont déjà reçu des cartons jaunes, et risquent des suspensions pour les prochains matchs, en cas de nouvelles erreurs défensives. Du côté de Paris, les joueurs de Christophe Galtier ont remporté le match contre Brest (1-2), et se maintiennent à la tête du tableau avec 66 points. Le Paris SG se rapproche d’un nouveau trophée en Ligue 1, à défaut de remporter l’UEFA Champions League et la Coupe de France. Ce week-end, ne manquez pas le choc entre le Paris Saint-Germain et Rennes ! Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match, en direct ce dimanche après-midi !

Match PSG – Rennes en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce dimanche, vous pouvez assister au match entre le Paris SG et le Stade Rennais, en direct sur la chaîne CANAL+ FOOT. Le coup d’envoi aura lieu à 17 heures 05, au Parc des Princes. Chaque semaine, retrouvez les plus belles affiches de la Ligue 1 Uber Eats en souscrivant l’offre d’abonnement CANAL+ SPORT au prix de 34, 99 euros par mois pendant douze mois, puis 45, 99 euros par mois, avec un engagement de 24 mois.

