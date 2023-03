PSG-Rennes: les mots forts de Vitinha, qui demande "pardon" aux supporters

Le milieu de terrain portugais Vitinha est apparu marqué au sortir d'une cuisante défaite, la 7e cette année, toutes compétitions confondues, pour le Paris Saint-Germain, dominé (0-2) à domicile par le Stade Rennais.

Bien moins performant en 2023 qu’il ne l’était en 2022, Vitinha accuse le coup cette année, mais il a le mérite de ne jamais s’échapper quand il s’agit d’assumer ses responsabilités au micro. Comme souvent lorsqu’il est interrogé après une cuisante défaite comme celle que le PSG a encaissé ce dimanche soir au Parc des Princes, face à Rennes (0-2), le milieu de terrain a parlé sans détour. La mine sombre des mauvais jours, la voix empreinte d’une certaine gravité, l’ancien joueur du FC Porto a d’abord évoqué "un très mauvais match", avant de demander "pardon" aux supporters parisiens.

"Ce n'est pas une performance qui nous ressemble, nous sommes très tristes, a-t-il expliqué. Jamais nous n'aurions pu imaginer cela, les supporters ne méritent pas ça. On ne va pas abandonner. On va penser à ce qu'il faut améliorer pendant la trêve." Entré sur la pelouse autour de l’heure de jeu (en remplacement de Fabian Ruiz), Hugo Ekitike, très peu utilisé cette saison, n’est pas parvenu à redonner vie à une équipe sans âme. Sans solution sur le terrain, l’attaquant parisien a rencontré les mêmes difficultés au micro de Canal+ pour mettre des mots sur la période difficile que traverse le club de la capitale.

Pas de problème majeur selon Ekitike

"On est déçu, moi le premier, de ce qu'on a fait et proposé aujourd'hui, s’est-il contenté d’expliquer pour commencer. Il n'y a pas grand chose à dire. Il faut se remettre au travail et profiter de cette trêve pour revenir encore plus fort et produire davantage sur le terrain. Si à chaque fois qu'on perd on commence à baisser les bras on n'arrivera à rien. On a un titre à aller chercher, on va le faire, c'est tout. Je ne sens pas une perte de motivation. Il y a des matchs où on a une mauvaise passe, on doit parler entre nous et sortir la tête de l'eau ensemble. Je ne pense pas qu'il y ait de problèmes."

Éliminé de toutes les compétitions auxquelles il participait cette saison, le Paris Saint-Germain est loin d’avoir assuré le titre de champion de France à dix journées du terme. Battu à sept reprises toutes compétitions confondues en 2023, le Paris Saint-Germain peut voir l’OM revenir dans son sillage en cas de succès à Reims. Et un calendrier compliqué attend le PSG à l’issue de la trêve hivernale, avec la réception de l’OL (2 avril), un déplacement à Nice (8 avril) et un choc face à Lens (3e, à 9 points du PSG) au Parc des Princes (15 avril). Sans saveur, la saison du Paris Saint-Germain pourrait prendre un tournant cauchemardesque dans les semaines qui viennent tant les signaux envoyés par le groupe de Christophe Galtier sont inquiétants.