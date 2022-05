PSG: "Reste Marco", le mea culpa de Rothen après son coup de gueule contre Verratti

Dans Rothen s’enflamme vendredi sur RMC, Jérôme Rothen a revenu sur ses propos sévères à l’égard de Marco Verratti après que le milieu de terrain a critiqué l’attitude des ultras du PSG.

"C’est la passion qui parle. Et parfois, la passion fait dire des choses…" Des regrets pour Jérôme Rothen. Mercredi soir, le gaucher avait exprimé sa colère à l’égard de Marco Verratti dans Rothen s’enflamme sur RMC.

En cause, les critiques de l’Italien contre les ultras du PSG, pour leurs sifflets pendant les matchs et leur boycott global après l'élimination du club en Ligue des champions par le Real Madrid. "Dégage!' Ce n’est pas grave’ ", s’était emporté le membre de la Dream Team RMC Sport.

"Bien sûr que je n’ai pas envie qu’il dégage"

A froid, l’ancien Parisien est revenu vendredi sur ses paroles. "Ce que j’ai dit sur Verratti, on me l’a tellement ces derniers temps… ça me déchire le cœur. Tu ne restes pas dix ans dans un club sans l’aimer. Il se doit d’être plus vigilant dans sa communication. J’ai réagi à chaud. Bien sûr que je n’ai pas envie qu’il dégage. Marco, sportivement, c’est un joueur admirable. Lui avec un vestiaire et un discours différents, je suis sûr que ça peut être un top player, même si ça l’est déjà. Je reviens sur mes dires: reste Marco."