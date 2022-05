PSG: "Dégage!", l’énorme coup de gueule de Rothen contre Verratti

Dans son émission Rothen s’enflamme, ce mercredi sur RMC, Jérôme Rothen s’en est violemment pris à Marco Verratti. Dans le viseur de l’ancien joueur du PSG: les propos lâchés par l’Italien au sujet des ultras parisiens.

Jérôme Rothen n'a pas du tout apprécié le tacle glissé par Marco Verratti aux supporters parisiens. Dans Rothen s'enflamme sur RMC ce mercredi, l'ancien international français a vivement critiqué la position du milieu de terrain italien, au club depuis 2012. S’il reconnaît sa qualité sur le terrain et sa fidélité au club, il l’a invité à quitter le Paris Saint-Germain.

"Comment peux-tu avoir des discours comme ça? Quand je l'entends parler ainsi, je lui dis: 'Dégage!' Ce n’est pas grave’"

"T’imagines le message qu’il envoie dans le vestiaire alors qu’il est un joueur important? Il va dans le sens des joueurs qui n'ont rien compris, s’est agacé le membre de la Dream Team RMC Sport. Comment peux-tu avoir des discours comme ça? Quand je l'entends parler ainsi, je lui dis: 'Dégage!' Ce n’est pas grave’. Avec ces réactions, ils ne transmettent pas les choses comme il faut aux nouveaux qui vont arriver. Ils n'ont pas compris où ils étaient."

"Tu dois te rendre compte que, collectivement, ce n’est pas du tout ce que les gens ont envie de voir"

"Les mecs comme Verratti, qui sont là depuis 10 ans, au bout d’un moment je me dis qu’il a compris pourquoi il était là, pas que pour l'oseille, a ajouté Rothen, désarçonné. Tu dois te rendre compte que, collectivement, ce n’est pas du tout ce que les gens ont envie de voir !"

Ce mercredi, dans une rencontre avec les lecteurs du Parisien, Marco Verratti est revenu sur la colère des ultras à l’encontre des joueurs du PSG et a fait part de son incompréhension. "Les supporteurs ont le droit de siffler mais pas pendant le match, a estimé l’Italien. Pendant le match, on est tous ensemble, a regretté le milieu de terrain italien. Parfois on n’avait plus l’impression de jouer à la maison. C’est dur à comprendre. On a besoin des supporters, et il y a d’autres manières de faire comprendre sa colère. On peut discuter par exemple."