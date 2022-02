PSG: Ribéry désigne Mbappé comme étant "le plus fort" dans le football actuel

Toujours sur les terrains avec Salernitana en Italie, Franck Ribéry semble séduit par les performances de Kylian Mbappé avec le PSG. Le milieu de terrain désigne même le Français comme "le plus fort", dans un entretien avec Sky Italia.

Dans la longue liste de ses admirateurs, Kylian Mbappé peut inscrire un nouveau nom prestigieux. Lors d’un entretien avec Sky Italia, Franck Ribéry a fait les éloges de l’attaquant du PSG, qui s’est récemment illustré pour son match plein en Ligue des champions contre le Real Madrid (1-0). Notamment en inscrivant en plus le but de la victoire dans les dernières secondes de la rencontre.

Clinique devant les cages, redoutable par sa vitesse et maintenant capable de faire des différences en un contre un, le Français porte la marque des grands selon le joueur de Salernitana: "Mbappé est le plus fort en général, il sait qu’il a de grandes qualités mais il ne se laisse pas démonter. Il fait son travail, il joue, il s’amuse. C’est un plaisir pour lui et c’est agréable quand on le voit jouer." Homme fort de l’attaque parisienne, le club de la capitale espère toujours le voir prolonger son contrat et qu’il ne cède pas aux avances du Real Madrid.

Ribéry nomme le PSG parmi les favoris en Ligue des champions

En gagnant au Parc des Princes sur la plus petite des marges, les Parisiens ont pris une option pour accéder aux quarts de finale de la compétition. Si la qualification n’est pas encore assurée, Ribéry estime que les Français ont les armes pour aller loin en Coupe d’Europe: "En Ligue des champions, je vois le Bayern Munich, Liverpool et peut-être le PSG. Cela ne dépend que d’eux, ils ont des équipes fortes et de grands joueurs."

Même s’il reconnaît volontiers les qualités de Mbappé, l’ancien Bavarois ne le considère pas pour autant comme le meilleur buteur en activité. C’est Robert Lewandowski qui a le droit à cet honneur selon le Français: "Lewandowski est l’attaquant numéro un pour moi en ce moment, le plus fort du monde depuis deux ou trois ans. Il travaille beaucoup et aime aider l’équipe (…) Je pense qu’il méritait le Ballon d’or."