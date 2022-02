Mercato: Ribéry a failli quitter la Salernitana cet hiver, et pense à la retraite

Arrivé pendant l'été 2021 à la Salernitana, Franck Ribéry est passé tout près d'un départ lors du mercato hivernal. Le vétéran français s'est ensuite ravisé et finira la saison avec le club promu en Serie A.

Franck Ribéry a failli quitter la Salernitana avant de finalement "décider de rester" dans le club de Serie A où il est arrivé l'été dernier, a indiqué lundi soir le directeur sportif du club Walter Sabatini.

"Ces dernières heures, il y a un changement d'avis de Ribéry qui avait initialement demandé à partir et puis a décidé de rester", a souligné le dirigeant dans une interview sur le site du club, actuellement lanterne rouge de Serie A.

Sabatini: "Je le considère comme un champion"

Lors de cette dernière journée du mercato, où la Salernitana a largement renouvelé son effectif avec plus d'une dizaine de nouveaux arrivants, des médias ont évoqué dans l'après-midi un possible résolution de contrat de la star française, qui aura 39 ans en avril.

"Je suis très content car je le considère comme un champion et s'il trouve les bonnes stimulations, il nous aidera grandement", a ajouté le directeur sportif de la Salernitana, ex-joueur et ex-dirigeant notamment à la Roma, la Lazio et Bologne.

Franck Ribéry, recrue star du club de Salerne, promu en serie A, n'a disputé que douze matchs cette saison. Il est absent des terrains depuis la fin 2021, une absence qu'il a expliquée il y a une dizaine de jours par le fait qu'il ait eu le Covid-19.

"Ces derniers jours et semaines, j'ai malheureusement été arrêté par le Covid, ce qui a été très difficile, mais je vais de mieux en mieux. (...) J'espère être bientôt de retour sur le terrain", écrivait-il le 21 janvier sur Instagram.

Une retraite cet été?

Toutefois, selon certains médias transalpins, l'ancien joueur du Bayern Munich aurait été proposé à un club brésilien pendant le mercato hivernal. Lundi, Franck Ribéry n'a pas répondu directement aux rumeurs évoquant son départ mais il a posté dans l'après-midi une vidéo filmée lors d'un exercice de course sur tapis.

Non retenu en juin dernier par la Fiorentina, l'ex-attaquant de Marseille et de l'équipe de France avait prolongé le plaisir en Serie A avec le promu de Campanie, actuellement dernier à huit points du premier non relégable.

Mais selon les informations de Sky Sport en Allemagne, Franck Ribéry songerait déjà à prendre sa retraite pendant l'intersaison. Le média d'outre-Rhin cite même le conseiller de l'international tricolore aux 81 sélections, Alain Miglaccio.

"A la fin de la saison, il décidera s'il met fin à sa carrière ou continue", a estimé le proche du joueur tricolore. D'ici-là, la suite de la carrière de Franck Ribéry se poursuivra donc en Serie A du côté de la Salernitana.