PSG: Rivaldo fustige le "manque de respect" de Messi

Le Brésilien Rivaldo a livré ses premières impressions sur l'affaire Messi qui touche actuellement le PSG. "Un peu triste" de l'attitude de l'Argentin, qui s'est rendu en Arabie Saoudite sans l'autorisation de son club, il a estimé qu'il avait "manqué de respect" à Paris, un comportement "inhabituel" selon lui.

L'avenir de Lionel Messi, à n'en plus douter, va s'inscrire loin de la capitale. Son voyage en Arabie Saoudite sans l'autorisation préalable du PSG a acté le divorce entre l'Argentin et les champions de France, et pas vraiment de la plus belle des manières.

Critiqué et insulté par des supporters venus en nombre devant le siège du club en milieu de semaine, "la Pulga" n'est plus en odeur de sainteté et cherche déjà un nouveau pied-à-terre, alors qu'il a été suspendu deux semaines pour son insubordination. C'est justement cette attitude frondeuse qui semble avoir déplu à une autre légende du football, le Ballon d'or 1999 Rivaldo.

Pour Rivaldo, "Messi aurait pu éviter tout cela"

Ambassadeur de l'opérateur britannique de paris sportifs Betfair, le Brésilien a expliqué être "un peu triste" de voir le champion du monde "avoir ce genre d'attitude en manquant de respect à son club actuel".

"C'est quelque chose de très inhabituel chez lui. Il aurait sûrement pu trouver une meilleure alternative - parler au club, attendre que les officiels viennent à Paris ou même attendre la fin de saison. Il aurait pu trouver un accord avec le PSG qui ne créerait pas de problème en interne. Il a toujours été un excellent exemple et ses détracteurs attendaient quelque chose comme cela pour pouvoir s'en prendre à lui. Messi aurait pu éviter cela à un moment où la Ligue 1 touche à sa fin et où son club se rapproche une fois de plus du titre de champion de France."

En Argentine, les médias avaient regretté la sanction prononcée par le PSG, estimant qu'elle "sonne trop fort car c'est le meilleur du monde". La colère des ultras quelques heures plus tard n'avait pas fini de faire retomber le soufflé, engendrant une horde de commentaires vindicatifs à l'encontre du club de la capitale et des fans pour s'en être pris à l'un des plus grands joueurs de l'histoire.