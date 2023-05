PSG: sponsors, marketing, tourisme… quel impact pour le business après le départ de Messi ?

Si le PSG a bien profité de la présence de Lionel Messi pendant deux ans pour faire marcher son business, le futur départ de la star argentine de Paris cet été aura aussi des conséquences importantes sur le plan économique.

Qu’elles semblent loin les images de Lionel Messi saluant ses fans au balcon de sa chambre d’hôtel du Royal Monceau, en plein cœur de l’été 2021… L’Argentin, qui portait un t-shirt blanc sur lequel était écrit "Ici c’est Paris", se dirige vers un départ de la capitale française. Si le bilan n’est pas flamboyant sur le plan sportif, le PSG et Paris ont en revanche profité de la présence du septuple Ballon d’or pour booster très fort leur business.

Un gros impact pour le tourisme

Mais en cas de départ, l’impact de Lionel Messi sur le plan économique sera aussi très important. Lorsque Messi avait quitté Barcelone en 2021, le conseil régional du tourisme catalan avait estimé entre 15 et 20 % la baisse de la fréquentation de la ville de Barcelone pour la seule raison de son départ. A Paris aussi, il y aura des conséquences si l’Argentin fait ses valises. Pour l’été à venir, les réservations des hôtels parisiens sont déjà records, ce qui promet un chiffre d’affaire XXL pour le club si Messi venait à prolonger. Mais ce n’est clairement pas la tendance...

Le business retombera aussi pour les restaurateurs autour du Parc des Princes. Ces derniers indiquaient ces derniers jours que le PSG représentait 30 à 40% de leur chiffre d’affaire annuel et que cette proportion était en hausse depuis l'après Covid. Une hausse qui s’explique par le retour des touristes mais aussi par la présence de la star argentine. En cas de départ, les conséquences importantes se feront surtout ressentir au bout de six mois. Le temps que les touristes fans de Messi ne se préoccupent plus du PSG et le business redescendra mécaniquement.

Un coup dur pour les sponsors du PSG

Ces mêmes touristes qui permettent d'excellents résultats économiques pour le PSG et dont l'impact se retrouve également avec la boutique. Les résultats ont quasiment été multipliés par deux par rapport aux ambitions du club. Idem pour les visites du Parc des Princes. Grosse perte en vue aussi pour les ventes de maillots. Au ranking des joueurs les plus demandés pour les flocages, la Pulga arrive largement en tête, loin devant Kylian Mbappé.

La présence du l'Argentin est valorisée à 20% des montants contractuels des sponsors, lesquels rapportent 380 millions d’euros par an, soit une valorisation estimée à 76 millions d’euros. La billetterie du PSG, elle aussi, pourrait perdre gros. Pour le seul match face au Bayern en 8e de finale aller de Ligue des champions, Ticketplace a affiché un résultat énorme de 2 millions d’euros. Enfin, le PSG a beaucoup à perdre sur les réseaux sociaux. Dans ce secteur, Lionel Messi a fait grimper de 30% les followers du club. Il n'y a pas match aussi avec les comptes personnels. L’Argentin dépasse très largement Kylian Mbappé avec 458 millions de followers contre 130 pour le Français.