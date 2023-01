PSG: Rothen pointe l’état d’esprit défaillant des remplaçants parisiens après la défaite à Lens

Le PSG s’est incliné sur la pelouse de Lens, dimanche, lors de la 17e journée de Ligue 1 (3-1). Après ce premier revers de la saison, Jérôme Rothen estime que les doublures parisiennes doivent montrer une attitude différente sur le terrain. Pour se mettre au niveau des exigences qui accompagnent le club de la capitale.

Un revers sans contestation. Le PSG a été surclassé par Lens, dimanche, lors de la 17e journée de Ligue 1 (3-1). Privés de Lionel Messi (en vacances), Neymar (suspendu) ou Presnel Kimpembe (blessé), le club de la capitale a essuyé une défaite logique sur la pelouse de Bollaert. Sa première de la saison. Face à des Sang et Or séduisants, emmenés par un excellent Loïs Openda, les Parisiens ont pris l’eau dans le Nord. A l’image de certains remplaçants habituels, comme Carlos Soler ou Fabian Ruiz, titularisés pour ce choc entre les deux premiers du championnat.

Après cette déconvenue, Jérôme Rothen pointe les défaillances des doublures du club de la capitale. Dans leur attitude notamment. "Le PSG a toujours été là au niveau comptable, c’est la première défaite de la saison donc il faut y aller mollo sur les critiques. Mais là où on peut avoir des doutes, c’est que le PSG est en difficulté quand le niveau et l’intensité d’un match augmentent, observe notre consultant dans Rothen s’enflamme sur RMC. A Lens, ils sont en difficulté surtout au milieu de terrain. C’est juste un problème de mentalité. Quand je vois les matchs de Ruiz, Soler ou Ekitiké, l’entrée de Sarabia, je ne vais pas critiquer ces joueurs-là. Ils sont à ce niveau parce qu’ils ont déjà des matchs référence, peut-être dans d’autres clubs, mais ils ne prennent pas la mesure de ce que c’est de mettre le maillot du PSG et de ce qu’on attend d’eux."

"Fais plus d’efforts que les autres!"

"Ce sont des remplaçants, ils sont là pour essayer de faire bouger la hiérarchie, poursuit-il. Mais c’est difficile, quand tu as des mecs en place qui s’appellent Messi, Neymar, Verratti. C’est difficile de prendre leur place. Mais quand tu as la chance de jouer, fais plus d’efforts que les autres! Cours plus déjà. Après, tu peux rater des choses, techniquement ou tactiquement. Tu peux perdre la confiance aussi. Mais en termes d’état d’esprit, vous devez être nickels les gars et ce n’est pas encore ça. L’état d’esprit n’est pas bon."

Toujours en tête de L1, avec 4 points d’avance sur Lens, le PSG se déplacera vendredi à Châteauroux (Ligue 2), en 32es de finale de la Coupe de France (21h). Avant d’accueillir Angers, le 11 janvier, lors de la prochaine journée de championnat.