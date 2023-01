Lens-PSG: "La vie, c’est un kif!", Haise assume son chant de la victoire après l’exploit

Franck Haise, manager de Lens, a mené les célébrations à l’issue de la victoire face au PSG (3-1) en lançant le chant de la victoire "on les a chicotés" pour fêter sa 100e sur le banc du Racing. Il assume mais promet de ne pas recommencer de sitôt.

Un succès de prestige pour commencer l’année et fêter un chiffre tout rond. Cela valait bien une célébration particulière pour Franck Haise, qui a fêté son centième match sur le banc de Lens par une victoire contre le PSG (3-1), dimanche. A l’issue de la rencontre, l’entraîneur du Racing s’est mué en chauffeur de stade en prenant le micro - sur la pelouse de Bollaet - pour célébrer cette victoire par le chant d’après-match du vestiaire lensois: "olélé, olala, mais qu’est-ce qui s’est passé? On les a chicotés!".

"Je n'ai pas un très bel organe, je suis désolé"

"La vie, c’est un kif!, a lancé Franck Haise sur Amazon Prime Vidéo. Quand on fait du football, la vie c’est un kif. On ne va pas se prendre la tête. Des moments comme ça, il faut les vivre à fond et basta."

Il s’est exprimé plus longuement sur cette communion avec les supporters en conférence de presse. "C'était la 100e, c'était un match magnifique, a-t-il ajouté. On bat Paris. Je ne suis pas trop dans ce genre de choses mais ce sont les joueurs qui me l'ont demandé pour la 100e. Je n'ai pas un très bel organe, je suis désolé mais ça me faisait plaisir de le partager avec le public. C'était plutôt sympa. A un moment, dans la vie, il ne faut pas trop se prendre la tête non plus. Quand il y a des grands moments, il faut en profiter. Il y en aura des plus compliqués. Quand il y en a des grands, on en profite, on chante un peu et tout le monde est content. Ça crée des souvenirs et des émotions. Que restera-t-il au final dans 5, 10, 15 ou 20 ans? Ce sont les émotions. Les gens dans le stade s'en rappelleront - pas que j'ai chanté - mais de la victoire! Je ne vais pas chanter tous les dimanches non plus, ne vous inquiétez pas!"

Une dégustation de vins pour conclure la soirée

Lens a consolidé sa deuxième place du classement et pointe désormais à quatre longueurs du PSG, leader. En attendant de se projeter sur le match du troisième tour de la Coupe de France contre Linas-Montlhéry (N3) samedi, Haise s’est offert un dernier moment de décompression à l’issue de la rencontre. "Après chaque match à domicile, on est un groupe de cinq avec le DG, le responsable de la com, Laurent qui nous accueille au salon moi et Lilian (Nalis), mes adjoints…, explique-t-il sur Amazon. A chaque fois, c’est le tour de l’un ou de l’autre d'amener trois bouteilles pour faire une dégustation à l’aveugle. Ce soir, c’est Benjamin de la com'. Je crois savoir que c’est dans le Chenin, la Loire, j’aime beaucoup!"