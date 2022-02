PSG - Saint-Etienne: Dupraz admiratif de Mbappé, avec un regret amusant

Pascal Dupraz a été un témoin privilégié mais malheureux du talent de Kylian Mbappé ce samedi, lors de la victoire du PSG face à Saint-Etienne (3-1) en Ligue 1.

Admirer tout en souffrant, c'est un peu ce qu'a connu Pascal Dupraz ce samedi, lors de la défaite de son équipe Saint-Etienne sur le terrain du PSG (3-1), pour la 26e journée de Ligue 1. Avec un grand artisan: Kylian Mbappé, double buteur mais aussi passeur, qui a récolté les louanges du coach stéphanois.

"Kylian Mbappé est exceptionnel. On le voit déclencher ses courses, et on ne peut que déplorer que ses défenseurs n'arrivent pas à le suivre. Aujourd'hui, c'est le talent du PSG qui nous fait repartir bredouille", estime Pascal Dupraz. Lequel ajoute avec humour: "Si j'ai des regrets? Oui, que Mbappé, Neymar ne fassent pas une mi-temps pour nous (sourire)." Kylian Mbappé est devenu, avec son doublé, le deuxième meilleur buteur de l'histoire du pPSG, à égalité avec Zlatan Ibrahimovic.

"Les concurrents vont encore les jouer. Nous, on en est débarassés!"

Les Verts ont mené mais la réalité a brusquement rattrapé l'équipe qui est actuellement 16e du classement: "A 1-0, on peut marquer un deuxième but. On a gêné les Parisiens. On concède l'égalisation à la 44e minute, puis on encaisse deux buts en cinq minutes (en deuxième période). On a mal géré la fin de première période et le début de la seconde, juge Dupraz. On a assisté à une seconde période débridée, et Paris aurait pu marquer d'autres buts, aussi. On ne jouera pas tous les jours le PSG. On est les premiers des derniers (du classement) à les jouer. Les concurrents vont encore les jouer. Nous, on en est débarassés!" Prochain match à domicile, contre Metz.