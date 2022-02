PSG - Saint-Etienne: portés par Mbappé et Messi, les Parisiens retrouvent le chemin de la victoire

Grâce au doublé de Kylian Mbappé, sur deux passes décisives de Lionel Messi, le PSG s'est imposé ce samedi face à Saint-Etienne (3-1) au Parc des Princes. Les hommes de Mauricio Pochettino lavent l'affront de Nantes et reprennent leurs aises sur le trône de la Ligue 1.

L'accident de Nantes est oublié. Une semaine après la défaite à la Beaujoire (3-1), le PSG a repris son rythme de croisière en Ligue 1 en s'imposant face à Saint-Etienne au Parc des Princes (3-1). Menés, les hommes de Mauricio Pochettino ont renversé la vapeur grâce à l'indispensable Kylian Mbappé, double buteur et passeur décisif, et Lionel Messi, co-meilleur passeur du championnat. En revanche, c'est un coup d'arrêt pour Saint-Etienne, qui regarde à nouveau dans le rétroviseur, où Troyes, Lorient, Metz et Bordeaux ne sont qu'à un point.

La clim' Bouanga

Invaincus depuis quatre matchs en Ligue 1 (trois victoires, un nul), les Verts se montrent entreprenants dès le coup d'envoi et Gianluigi Donnarumma doit s'employer devant Zaydou Youssouf. Un avertissement suivi d'une sanction cinq minutes plus tard, lorsque Denis Bouanga profite d'une perte de balle de Danilo aux abords de sa surface pour crucifier les Parisiens au quart d'heure de jeu. Son troisième but lors des trois dernières sorties face au PSG.

Intraitables à domicile (14 victoires sur les 15 derniers matchs), les hommes de Mauricio Pochettino réagissent rapidement par l'intermédiaire de Kylian Mbappé. La fusée parisienne bute d'abord sur Paul Bernardoni, également déterminant sur un coup franc de Lionel Messi, avant de punir la défense stéphanoise sur un caviar de l'Argentin, passeur décisif pour la neuvième fois de la saison.

Mbappé, l'égal de Zlatan

Malgré une petite douleur au genou en rentrant aux vestiaires, le champion du monde fait encore des dégâts en sept minutes, chronomètre en main. Sur un nouveau caviar de Messi, le natif de Bondy ne se fait pas prier pour battre Bernardoni et égaler Zlatan Ibrahimovic, deuxième meilleur buteur du club avec 156 réalisations. Auteur d'un doublé, Mbappé enfile alors son costume de coéquipier de luxe pour offrir un extérieur du pied exquis à destination de Danilo, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets pour le troisième but du PSG.

Plus en l'aise en 3-5-2, les Parisiens continuent d'appuyer mais ni Di Maria, ni Messi ne réussissent à faire trembler les filets de Paul Bernardoni, alors que Neymar et Wijnaldum trouvent le poteau stéphanois. Avec trois buts marqués, le leader du championnat a tout de même régalé son public du Parc des Princes. La semaine prochaine, Paris devra trouver un autre homme providentiel face à Nice, puisque Kylian Mbappé est suspendu et ne reviendra que le 9 mars, pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid.