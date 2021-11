PSG: "Salut, on est là, tranquille", Mbappé s'affiche avec Aminata Diallo

Aminata Diallo, joueuse du PSG placée en garde à vue puis libérée la semaine dernière dans l’affaire Hamraoui, s’est affichée avec Kylian Mbappé, jeudi soir sur les réseaux sociaux en marge de la sortie de la bande dessinée consacrée à la star du PSG.

Elle n’était plus apparue publiquement depuis le 9 novembre, date de la large victoire du PSG face au Real Madrid (4-0) en Ligue des champions. Jeudi, Aminata Diallo, milieue de terrain de l’équipe féminine du PSG, est sortie de sa réserve en s’affichant sur les réseaux sociaux avec Kylian Mbappé, star de l’équipe masculine. Les deux assistaient à la sortie de la bande dessinée autobiographique consacrée à l’international français, "Je m’appelle Kylian".

La story Instagram d'Aminata Diallo avec Kylian Mbappé © Capture Instagram

Le joueur a assuré la promotion de son produit jeudi en se rendant à Bondy (Seine-Saint-Denis) pour remettre l’album entre les mains des enfants de l’AS Bondy. Il a ensuite participé à la soirée de présentation en compagnie de plusieurs coéquipiers comme Marco Verratti, Achraf Hakimi ou Idrissa Gueye ou du comédien, Jamel Debbouze. Il y avait donc aussi Aminata Diallo, avec qui il a posé tout sourire avant d’adresser un petit message vidéo en direction d’un de leurs amis. "Salut, on est là, tranquille, dédicace mon pote", lance le champion du monde 2018.

Aminata Diallo a été placée en garde à vue pendant 36 heures la semaine dernière après l’agression de sa coéquipière Kheira Hamraoui, le 4 novembre après une soirée avec l’équipe. Selon les éléments de l’enquête, Diallo conduisait Hamraoui à bord de sa voiture quand deux individus ont arrêté le véhicule, ont fait sortir Hamraoui avant de la frapper aux jambes avec des barres de fer. Retenue mais pas frappée, Diallo s’est longuement expliquée face aux enquêteurs avant la levée de sa garde à vue sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle.

Diallo n'a pas repris avec le PSG

"Si on l’avait convoquée en audition libre, qu’on lui avait posé les questions et qu’elle était ressortie, vous pensez qu’on n’aurait pas pu obtenir le même résultat?, s’est offusqué son avocat Mourad Battikh, cette semaine sur BFMTV. Aujourd’hui, qu’est-ce qu’on retient d’Aminata Diallo? C’est une jeune fille qui a un parcours exemplaire. Elle a passé son bac scientifique en parallèle de sa carrière professionnelle, elle a travaillé au McDonald’s, a fait des fermetures. Elle pourrait être le symbole d’une valeur travail, l’incarnation d’une self-made woman. Mais on retiendra d’elle une jeune fille qui a fait une garde à vue et qui a vaguement été liée à une affaire d’agression."

Depuis, la joueuse, "très affectée psychologiquement" s’entraîne de son côté et n’a toujours pas repris avec la PSG. Elle n’a pas non plus été convoquée avec l’équipe de France, jeudi.